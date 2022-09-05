Brezilyalı orta saha, Ankara'da yaşananları sosyal medyada protesto ediyor.

Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği olaylı maçın sıcaklığı hâlâ etkisini koruyor.

Kartal'ın orta sahası Josef de Souza, yaşanan olaylara tepki olarak sosyal medya hesabını kararttı.

Maçın sonlanmasıyla birlikte kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcunun Twitter ve Instagram profil fotoğrafları siyaha büründü.

Josef de Souza'nın tepkisi neye?

Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonlanmasıyla birlikte bir Ankaragücü taraftarı sahaya girip Cenk Tosun ve Salih Uçan'a saldırdı.

Bu esnada Josef de Souza, taraftara müdahale etti ve karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, tecrübeli futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Maçın ardından gerek Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, gerekse Salih Uçan, bu kırmızı kartın mantıksız olduğunu dile getirdi.

Tüm bu olanların ardından Josef, pazartesi günü yaşananlara tepki olarak sosyal medya hesaplarını kararttı.

Bu arada Beşiktaş'ın, Josef'in kırmızı kartının iptal olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapması bekleniyor.