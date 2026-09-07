Anis Hadj Moussa sert eleştirildi: “Artık ilgi varken, can sıkıcı davranmaya başlıyor”

Willem van Hanegem, Algemeen Dagblad gazetesindeki köşesinde Anis Hadj Moussa’yı sert sözlerle eleştirdi. Kanat oyuncusu Feyenoord’dan ayrılmaya yakın görünüyordu ve bu transfer süreci nedeniyle NEC karşısındaki (1-3) maç kadrosunda da yer almadı.

Rotterdam ekibi NEC’yi mağlup etti, iyi bir oyun sergiledi ve Van Hanegem’de olumlu bir izlenim bıraktı. “Feyenoord ile AZ’nin (sc Heerenveen karşısında 2-3 galibiyet) ortaya koyduğu görüntü, Eredivisie’de heyecanlı bir sezon görmek isteyenler adına umut verici.”

Yine de Feyenoord efsanesi, Nijmegen ekibiyle oynanan maçı düşündüğünde gözüne olumsuz bir şeyin çarptığını söylüyor. “Feyenoord’da Anis Hadj Moussa etrafındaki o bitmek bilmeyen tantana vardı; öyle sürekli geç kaldı ki artık oynatılamaz hale geldi. Feyenoord, Vitesse’den sonra ona zirvede bir şans verdi; hem de henüz çok da bir şey ifade etmediği bir dönemde.”

“Şimdi kendisine ilgi olunca sorun çıkarmaya başlıyor. Evet, çok para kazanabilir. Feyenoord’da da zaten bedavaya oynamıyordur. Ama tüm bunlardan bağımsız olarak normal davranması gerekiyor. Eğer gerçekten kalır, Barcelona’ya gider ve otobüseyle toplantıya zamanında gelirse, Camp Nou’da ondan bir şeyler beklersiniz.”

Van Hanegem, Feyenoord’un bu hafta sonu deplasmanda Valencia’yı 0-5 yenen FC Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için beklentileri düşürdü. “Hayır, Feyenoord orada kazanmayacak ama en önemlisi korku yaymamalılar. NEC karşısında sezonun en iyi maçını oynayan Feyenoord’da benim çok hoşuma giden şey de buydu.”

NEC karşısında Feyenoord’da neredeyse çıkar çıkmaz gol atan ve böylece Eredivisie tarihinin gol atan en genç debutanı olan bir isim vardı. “17 yaşındaki Jerayno Schaken’in golünü görmek güzeldi. O da, sol kanatta oynayan Jivayno Zinhagel de yetenekli oyuncular; artık kendilerini göstermeleri için alan açılıyor.”

82 yaşındaki eski futbolcu, Nacho Ferri karşısında da şaşırdı. “O forveti önceki oyuna girişlerinde berbat bulmuştum ama NEC karşısında kaliteleri olduğunu gösterdi. Zaten bunu göstermesi de gerekiyor çünkü AZ artık uzun süre yarışın içinde kalabilecek bir seviyeye ulaşıyor. Heerenveen’de 2-1’i 2-3’lük galibiyete çevirmek etkileyiciydi. AZ’nin oyununda bir fikir var” diyerek sözlerini noktaladı.