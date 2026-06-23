Anis Hadj Moussa (Feyenoord) oyuna girdi ve galip gelen Cezayir için hemen önemli bir rol oynadı

Cezayir, Salı sabahı Ürdün’ü 1-2 mağlup etti. Feyenoord’lu Anis Hadj Moussa, oyuna sonradan girerek Les Fennecs için önemli bir rol oynadı.

Cezayir kadrosunda Hadj Moussa yedek kulübesinde yer almakla yetinmek zorunda kaldı. Arjantin maçında (3-0 mağlubiyet) ilk 11'de yer almıştı, ancak bu kez yıldız oyuncu Riyad Mahrez ilk 11'de sahaya çıktı. De Kuip'te de forma giyen Ramiz Zerrouki ise ilk 11'de yer aldı.

Cezayir'in gol atamamasının ardından, Ürdün karşı atağa geçti. 36. dakikada, FIFA dünya sıralamasında 63. sırada yer alan Ürdün, sürpriz bir şekilde öne geçti.

Katar SC forması giyen Nizar Al-Rashdan, ayağının dışıyla topu kaleci Luca Zidane’ın arkasına gönderdi: 0-1. İlk yarıda alınan bu geride kalma durumu Zerrouki için ölümcül oldu. Lille’in orta saha oyuncusu Nabil Bentaleb, onun yerine oyuna girdi.

Ibrahim Maza’nın (Bayer Leverkusen) liderliğinde Cezayir giderek daha tehlikeli hale geldi. İkinci su molasından hemen önce bu durum beraberlik golüyle sonuçlandı. Nadhir Benbouali, köşe vuruşunu sol alt köşeye kafayla gönderdi: 1-1.

Su molasının ardından Hadj Moussa, Mahrez’in yerine oyuna girdi. Cezayir’in 1-2’yi getiren golü, Feyenoord’lu oyuncunun kullandığı bir köşe vuruşundan geldi.

İyi bir şekilde ortalanan top, Ramy Bensebaini’nin kafasına geldi; Bensebaini topu başıyla uzattı ve Amine Gouiri’nin son vuruşu yapmasını sağladı: 1-2. Böylece Cezayir, bu Dünya Kupası’ndaki ilk puanlarını aldı.