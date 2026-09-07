Anis Hadj Moussa, Feyenoord kadrosuna hitap etti ve net bir tercihi var

Anis Hadj Moussa, Feyenoord’un FC Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için Barcelona’ya gidecek kafilede yer alıyor. RTV Rijnmond, pazartesi günü bu bilgiyi paylaştı.

Hadj Moussa, son günlerde Suudi Arabistan ekibi Ittihad Club’a gitmeye çok yakın görünüyordu. Bu nedenle cumartesi günü NEC ile oynanan lig maçının kadrosunda da yer almamıştı (1-3’lük galibiyet).

Feyenoord ile Ittihad, en az 40 milyon euroluk bir transfer için sözlü anlaşmaya bile varmıştı. Sadece son formalitelerin tamamlanması gerekiyordu.

Ancak pazar akşamı anlaşmanın gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Çünkü Ittihad, Feyenoord’un talep ettiği banka garantisini sağlayamadı.

Feyenoord, milyonlarca euroluk transfere kesin olarak onay vermeden önce mali güvence istiyordu. İddialara göre Ittihad Club bu garantiyi vermeyi reddetti. Bu nedenle sağlık kontrolü yapılmadı ve Hadj Moussa Cidde’ye gitmedi.

Hadj Moussa’nın kendisi de gerçekleşmeyen transfer nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşamış gibi görünüyordu. Pazar günü Instagram’daki profil fotoğrafını, oksijen maskesi takıyor gibi göründüğü bir görselle değiştirdi. Muhtemelen bununla, Suudi Arabistan’a transferinin suya düşmesinin ardından hissettiklerini anlatmak istedi.

Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, şimdi Hadj Moussa’yı “normal şekilde” Barcelona’ya götürme kararı aldı. Feyenoord, çarşamba günü saat 18.45’te bu şehirde FC Barcelona ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

RTV Rijnmond’un aktardığına göre Hadj Moussa da artık bu konunun üzerini çizmek istiyor. Kuruma göre oyuncu, geçen hafta sonu yaşananlarla ilgili olarak Rotterdam ekibinin kadrosuna hitap etti ve artık odağını Feyenoord’a çevirmek istiyor.