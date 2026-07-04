Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Dünya Kupası'ndan elenmesine rağmen olumlu bir haber aldı

Riyad Mahrez, Cezayir milli takımı formasıyla son maçını oynadı. 35 yaşındaki forvet, Dünya Kupası’nda İsviçre’ye karşı 2-0 yenilerek elendikten sonra bu kararı açıkladı.

Mahrez, Cezayir milli takımı adına toplamda 119 uluslararası maça çıktı. Bu maçlarda 40 gol attı ve 45 asist yaptı.

Mahrez, milli takımda birçok ödül kazandı. En büyük başarısı ise 2019'da kazandıkları Afrika Kupası oldu.

2016 yılında Mahrez, Afrika'da Yılın Futbolcusu seçildi. Ulusal düzeyde ise bu ödülü birçok kez kazandı.

Mahrez, biraz hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası'nın ardından milli takımdan veda ediyor. Hollanda'ya karşı kazanılan hazırlık maçı galibiyetinin ardından, Afrika ülkesinde beklentiler yüksekti.

Bu durum, Feyenoord'lu Anis Hadj Moussa için iyi bir haber. Artık önümüzdeki on yıl boyunca en büyük rakibinin yerini almasının önü açıldı.

Kulüp düzeyinde ise Mahrez muhtemelen bir süre daha devam edecek. Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübüyle 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.