Paris Saint-Germain kalecisi Matvey Safonov, Rusya'nın Venezuela'yı 2-0 yendiği hazırlık maçı öncesinde 1950'ler tarzı tamamen siyah bir retro forma ve kasketle sahaya çıkarak Sovyet futbolunun efsanesi Lev Yashin'i andı. Maç boyunca kasketi takma isteğine direnen kaleci, sonunda nostalji yerine sahadaki rahatlığını tercih etti.

Reklam

Safonov, klasik Sovyet formasıyla Lev Yashin'i hatırlattı

Paris Saint-Germain kalecisi Matvey Safonov, Rusya'nın Krasnodar'da Venezuela'yı 2-0 yendiği hazırlık maçı öncesinde 1950'lerin Sovyet tarzındaki formasıyla tünelden çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Tamamen siyah bir kazak ve geleneksel bir kasket giyen Safonov, "Kara Örümcek" lakabıyla tanınan, 1963 Ballon d'Or ödülünün sahibi efsanevi Lev Yashin'i andı.

Retro forma, Rusya'nın özel "Osnova" koleksiyonunun bir parçasıydı ve sosyal medyada Avrupa genelindeki taraftarlardan büyük beğeni topladı. Safonov maç öncesi sahaya çıkarken eski dönemleri yansıtan görünümünü korusa da uzun saçlarının oyun sırasında görüşünü engellememesi için başlama vuruşundan önce kasketini çıkardı.

Safonov, kasketle oynama isteğine direndi

Safonov maçtan önce, uzun saçlarını korumakla bu ikonik kasketi 90 dakika boyunca takmak arasında seçim yapmak zorunda kalacağına dair şaka yapmıştı. Kaleci, son düdüğün ardından maç sırasında kasketi takmaya devam etmeyi çok istediğini ancak sonuç için konsantre olmanın öncelikli olduğuna karar verdiğini söyledi.

"Sovyet tarzı bir kaleci formasıyla sahaya çıkmak heyecan vericiydi," dedi Safonov, RB Sport'a. "Bana göre bu, Sovyet ve Rus futbol tarihinin temellerini atan insanları anmanın harika bir yolu. Oyun sırasında kasketi takmaya devam etmek istedim, bu isteğime direnmek için çok uğraştım ama sonunda yalnızca kasketle iyi görünmektense maçı kazanmanın daha iyi olacağına karar verdim."

Reklam Reklam

Retro forma, Simonyan'ı ve 1956 Olimpiyat zaferini anıyor

Safonov'un tamamen siyah kaleci formasının yanı sıra Rusya'nın saha oyuncuları, canlı kırmızı renkte uzun kollu balıkçı yaka formalar, beyaz şortlar ve arkalarında oyuncu isimleri olmaksızın büyük geometrik numaralar giydi. Tasarım iki önemli dönüm noktasını anıyor: Sovyet ve Spartak Moskova futbolunun efsanevi forveti Nikita Simonyan'ın doğumunun 100. yılı ile SSCB'nin 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyanın 70. yılı.

Related Topics

Rusya Futbol Birliği Genel Sekreteri Maxim Mitrofanov, maçtan bir ay önce bu anmanın önemini şöyle açıklamıştı: "Bugünkü yıl dönümünü Nikita Pavlovich olmadan kutlamak inanılmaz derecede üzücü. Rus ve uluslararası futbol tarihinde büyük bir iz bıraktı. Millî takımımızın bir sonraki iç saha maçını Nikita Pavlovich'in 100. doğum gününe adayıp Sovyetler Birliği millî takımı tarzında özel bir retro formayla oynamayı planlıyoruz."

Klasik koleksiyon, unutulmaz kapanışın ardından tükendi

Teknik direktör Valery Karpin'in eski millî takım oyuncuları Viktor Onopko, Sergei Ignashevich, Yuri Nikiforov, Igor Semshov ve Alexander Samedov ile yer aldığı bir fotoğraf çekimiyle tanıtılan retro formalar anında ilgi gördü. Yaklaşık sekiz bin ruble fiyatla satışa sunulan maç formalarının tamamı, Rusya Futbol Birliği'nin resmî mağazasında birkaç gün içinde tükendi. Koleksiyondan geriye yalnızca şortlar, çoraplar, bir eşofman üstü ve aksesuarlar kaldı.

Reklam

Safonov için 2-0'lık galibiyet, millî maç takvimine uygun bir kapanış oldu. "Son kamp en akılda kalanı," diye ekledi. "Galibiyetle bitirmek güzel; iyi iş çıkardık."