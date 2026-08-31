Liverpool, savunmanın sağ tarafına takviye sağlamak amacıyla bu yaz Barcelona'dan Ronald Araujo ile anlaştı; bu transfer, Konate'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından ve Frimpong beklenen performansı ortaya koyamayınca gerçekleşti.

Liverpool'un Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalmasının ardından Araujo, Premier Lig'e uyum sağlaması hakkında konuştu.

Araujo şunları söyledi: "Liverpool forması giydiğim andan itibaren Premier Lig'in gerçeğini kavradım. Tamamen farklı bir tempoya sahip: aşırı bir coşku, fiziksel temaslar ve düşünmeye yer yok."

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"Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk birkaç maçta, Newcastle ve Nottingham Forest gibi takımlara karşı oyuna sonradan girdiğimde, ayaklarım sahaya değer değmez tam bir konsantrasyon içinde olmam gerektiğini hemen anladım."

27 yaşındaki savunmacı ardından şunları ekledi: "La Liga'nın asla küçümsenemeyeceği tartışmasız bir gerçek. Muhteşem taktikler ve teknik dehayla öne çıkan bir lig ve orada kupalar kazanarak çok şey öğrendim. Ancak Premier Lig, fiziksel güç ve hız açısından tamamen başka bir seviyede. Kesinlikle inanıyorum ki, herhangi bir savunmacı bu seviyede kendini kanıtlayabilir, varlığını hissettirebilir, haftalık mücadelelere direnebilir ve İngiltere'de parlayabilirse, La Liga'ya geri dönüp hiç zorlanmadan orada hakimiyet kurabilir."

Araujo şu sözlerle noktayı koydu: "Burada geçirdiğim her dakika adeta bir mücadele ve Anfield'daki yerim için savaşmaya hazırım."

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