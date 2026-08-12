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Anında etki: Salah, Trabzon'un turizm haritasını değiştiriyor

Trabzonspor
M. Salah
Türkiye
Mısır

Sadece bir futbol transferi değil

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin şehirdeki turizm hareketliliğine etkisini açıkladı.

Çelebi, Salah'ın transferinin yalnızca Mısır'dan değil, Kuzey Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Trabzon'a yönelik büyük bir turizm talebi yarattığını belirterek, şehrin bu ilgiyi yıl boyunca turizmi canlandırmak için değerlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Türk şehrinin haberleriyle ilgilenen 61saat sitesine yaptığı açıklamada, Trabzon'daki otellerin genellikle yılın yalnızca 3 veya 4 ayında yoğun dönemler yaşadığını, ardından doluluk oranlarının gerilediğini, bu nedenle ilgili kurumların turizm sezonunu uzatmak için yeni cazibe unsurlarından yararlanmaya çalıştığını açıkladı.

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Trabzonspor kulübü, geçen perşembe günü Muhammed Salah'ı, geçen sezonun sonunda Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından iki sezonluk bir bonservissiz transferle kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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