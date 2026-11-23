Hansi Flick, Lamine Yamal ile ilgili yeni bir karar alarak genç oyuncuyu Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçının kadrosuna almadı. Bu adım, takımın Villarreal karşısındaki maçında yaşanan beklenmedik gelişmelerin ardından geldi.

Reklam

Konuyla ilgili açıklama yapan Barcelona, yayımladığı resmi sağlık bildirisinde Yamal'ın sağ ayak bileğinde hafif bir rahatsızlık bulunduğunu duyurdu ve oyuncunun, Şampiyonlar Ligi kapsamında çarşamba günü oynanacak Sabah maçı için Azerbaycan'a gidecek kafilede yer almayacağını teyit etti.

Kulüp, genç kanat oyuncusunun kadro dışı bırakılmasının, sakatlığın ağırlaşmasını önlemek ve ona iyileşmesi için yeterli zamanı tanımak amacıyla alınmış bir önlem olduğunu açıkladı. Kulüp ayrıca oyuncunun, fiziksel durumundaki gelişmeye bağlı olarak önümüzdeki pazar günü Deportivo ile oynanacak maçta forma giymeye hazır olacağını belirtti.

Bu gelişmeler, Yamal'ın ayak bileğinde sorun yaşadığı Villarreal maçında forma giymesinin ardından yaşandı. Bu durum, özellikle Avrupa maçının yaklaşmasıyla birlikte sağlık ekibini, oyuncunun takımla seyahat edip etmeyeceğine dair nihai karar verilmeden önce durumunu değerlendirmeye yöneltti.

Sakatlık ciddi olarak nitelendirilmese de Flick, genç yıldızını riske atmamayı tercih ediyor. Teknik ekip, oyuncunun tek bir maçı kaçırmasının, rahatsızlığın artarak onu sahalardan daha uzun süre uzak tutabilecek bir soruna dönüşmesi riskini almaktan daha iyi olduğunu düşünüyor.