Ani sakatlığının ardından... Bergwijn'ın Al-Hazm maçıyla ilgili durumu açıklandı

Basında yer alan haberlere göre, Ceda United'ın Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn, kısa süre önce geçirdiği ani sakatlığın ardından Suudi Roshen Ligi'nde Al-Hazm ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda net bir tavır sergiledi.

Al-Ittihad, önümüzdeki Cuma günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında, Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde Al-Hazm'ı ağırlayacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Bergwijn'in geçen Pazar günü Al-Ittihad kulübünün antrenmanı sırasında sakatlandığını ve bunun ertesi gün Al-Wehda ile oynanan hazırlık maçında forma giyememesine neden olduğunu yazdı.

Ayrıca okuyun... Arjantin'den gelen dev teklif, Al-Ittihad'ın kaçak oyuncusunu kurtardı

Gazete, Hollandalı kanat oyuncusunun El-Hazm maçına hazır hale gelmesi için sahada koşu ve top çalışması yaparak bireysel antrenmanlara çıktığını belirtti.

Berguin'in bireysel antrenman kararı, sakatlığının ağırlaşmasından korkan, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição liderliğindeki Al-Ittihad teknik ekibi tarafından verildi.

Hollandalı kanat oyuncusu, yarın Perşembe günü "Kaplanlar"ın toplu antrenmanlarına geri dönecek ve El Hazm maçına normal şekilde katılmaya hazır olacak.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başından bu yana çeşitli turnuvalarda El-Ittihad formasıyla 25 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol attı, 4 asist yaptı.