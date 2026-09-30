Manchester City ile Premier Lig Birliği arasındaki kriz, kulübün ana sponsoru Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Etihad Airways" şirketinin, kulübün mali ihlallerine ilişkin verilen kararda adının dolaylı olarak yer alması üzerine Birliğe karşı yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğini açıklamasının ardından yeni bir aşamaya girdi.

"Daily Mail" gazetesine göre şirket, bağımsız komitenin kararında yer alan sonuçları ve çıkarımları "kesin bir şekilde reddettiğini" doğruladı ve çıkarlarını korumak için atılabilecek adımları belirlemek amacıyla hukuki danışmanlık almaya başladığını belirtti.

Bu tırmanış, Premier Lig Birliği'nin dün Salı günü, uzun süredir beklenen bağımsız komite kararını yayımlamasının ardından geldi. Karar, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında bir dizi ticari anlaşma yoluyla 830 milyon sterlini aşan bir finansmanı gizlediği sonucuna vardı; bu dönem, kulübün sekiz kupa kazandığı dönemdi.

Karara göre Manchester City, söz konusu ticari anlaşmalardan 949,94 milyon sterlin elde ettiğini iddia etti; ancak komite bunun yalnızca 119,25 milyon sterlininin meşru gelir olduğunu değerlendirdi. Finansmanın büyük bölümü ise kulübün sahibi olan Abu Dabi United Group'tan geldi. Böylece komite, yaklaşık 900 milyon sterlinlik bir mali manipülasyon bulunduğu sonucuna ulaştı.

"Etihad Airways" sonuçları reddediyor

Yayımlanan kararda "Etihad Airways" ismen anılmasa da şirket, 2009 yılından bu yana kulübün stadyumunun, formasının ve antrenman tesisinin sponsoru olarak Manchester City ile bağlantılı.

2011 yılında şirket, kulüple 10 yıl süreli 400 milyon sterlin değerinde bir sponsorluk anlaşması imzaladı ve bu anlaşma daha sonra uzatıldı.

"Etihad Airways" sözcüsü şunları söyledi: "Etihad Airways, şirketin herhangi bir uygunsuz ticari düzenlemeye dahil olduğuna işaret eden her türlü sonucu, çıkarımı veya imayı kesin bir şekilde reddetmektedir."

Sözcü ayrıca, Premier Lig Birliği'nin komite sonuçlarını bir süre boyunca yaşanan sızıntılar ve seçici raporlamaların ardından açıklama biçiminin, şirketin adı yayımlanan ve düzenlenmiş karar metninde yer almamasına rağmen "Etihad Airways üzerinde zararlı sonuçlar doğurduğunu" ekledi.

Şirket şunları açıkladı: "Premier Lig Birliği hiçbir zaman Etihad Airways ile iletişime geçmedi veya şirketi komite görüşüne ilişkin süreçlere dahil etmedi. Dolayısıyla Etihad Airways'e, Birlik tarafından kendini temsil etme, ilgili bilgileri sunma ya da artık şirketi zan altında bırakabilecek şekilde görülebilecek sonuçlara ulaşırken dayanılan bilgilerin doğruluğunu ve adilliğini güvence altına alma fırsatı verilmedi."

Premier Lig Birliği'ne doğrudan uyarı

"Etihad Airways" üslubunu sertleştirerek, meselenin medyada ele alınış biçiminden duyduğu "derin" endişeyi dile getirdi.

Şirket şöyle dedi: "Netlik ve şeffaflık eksikliği, bilgilerin seçici bir şekilde açıklanmasıyla birlikte, şirket yayımlanan kararda anılmamasına rağmen Etihad Airways üzerinde zararlı sonuçlar doğurmuştur. Premier Lig Birliği, bu sonuçların sunuluş biçiminin doğurduğu neticelerin sorumluluğunu üstlenmelidir."

Şirket aynı zamanda Manchester City'ye olan bağlılığının "hâlâ güçlü" olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Manchester City, kendisine açık olan yollarla komite sonuçlarına itiraz ederken, biz kulübün, taraftarlarının ve daha geniş Etihad Airways topluluğunun yanında duruyoruz."

Şirket açıklamasını şöyle tamamladı: "Etihad Airways, çıkarlarını korumak için mevcut seçenekler ve başvuru yolları konusunda uygun hukuki danışmanlık talep edecektir."