Bir yıl daha Avrupa'da kaldıktan Arjantin'e dönmek isteyen Arjantinli oyuncu, Juventus yönetiminden tekliflerini revize etmelerini istedi.

Serie A'daki uzun şampiyonluk serisinin ardından iki yıldır mutlu sona ulaşamayan Juventus, PSG ile kontratının sonuna gelen Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Arjantinli oyuncunun kontrat talepleri İtalyan ekibini zorluyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Di Maria Juventus'tan oldukça kısa süreli bir sözleşme talep etti.

Juventus yıldız oyuncuyla iki senelik bir sözleşme imzalamayı planlarken, Massimiliano Allegri daha önce Real Madrid, Manchester United ve PSG formaları da giyen Di Maria'nın takıma ihtiyaç duyduğu deneyimi katabileceğine inanıyor.

Bir yıllık sözleşme istiyor

Juventus'un bu isteğine rağmen Di Maria ise bir yıllık kontrat talep ediyor ve sezon sonunda Arjantin'e dönmek istiyor.

İki taraf arasında hafta boyunca sürecek görüşmelerin ne şekilde sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı. Arjantinli oyuncu Juventus'un 8 milyon euro'luk maaş teklifini kabul etti ancak sezon sonunda Rosario Central formasıyla Arjantin'e dönme talebinden ödün vermeyecek gibi görünüyor. Juventus cephesi ise şu anda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

Paulo Dybala'nın ayrılması nedeniyle ön bölgede hem nitelik hem de nicelik açısından kayba uğrayan Juventus, büyük bir olasılıkla Alvaro Morata ile de yola devam etmeyecek. Federico Chiesa'nın sakatlığının henüz düzelmememiş olmasını da göz önünde bulunduran Juventus yönetimi önümüzdeki günlerde hücum hattına birkaç takviye yapacak.

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