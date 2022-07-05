İtalyan devi, yıldız futbolculara önümüzdeki hafta sonunda resmi imzayı attıracak.

GOAL, Juventus'un bu hafta Angel Di Maria ve Paul Pogba için çifte baskın yapmaya hazır olduğunu ve yıldız ikilinin, önümüzdeki günlerde Torino'ya gitmeye hazır olduğunu bildiriyor.

İtalyan devi, Arjantinli kanat oyuncusu ve Fransız orta sahayı, serbest oyuncu olarak transfer etmeye hazırlanıyor.

Di Maria'nın, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi biterken Pogba ise Manchester United ile olan bağlarını kopardı.

Pogba, 2016 yılında kariyerinin başında United'dan Juve'ye katılmıştı ve bu dönüş, onun için oldukça duygusal olacak.

Di Maria ise Paris'te düzenli olarak forma şansı bulamadı ve İtalya'da, ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olmayı umuyor.

Juventus, Di Maria ve Pogba'yı ne zaman açıklayacak?

Serie A ekibi, bonservisi elinde bulunan iki oyuncuyu ilk günden beri çok istiyor ve en sonunda, bu arzusunun karşılığını alacak.

Di Maria ve Pogba ile bu hafta sonu bir araya gelecek olan Juventus, iki yıldız oyuncuyla sözleşme imzalayacak.

Di Maria ile bir yıllık anlaşma yapılması planlanırken Pogba ile daha uzun bir beraberlik olacak.

Juventus bu sezon kimlerle karşılaşacak?

Dramatik bir Serie A finalinde, bir kez daha şampiyon olmayı başaramayan Juventus, bu sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde olacak.

Avrupa'nın en büyük rekabeti için İtalya'dan AC Milan, Inter ve Napoli ile beraber İtalya'yı devler Ligi'nde temsil edecek.

Di Maria ve Pogba, temmuz ayı sonunda başlayacak olan hazırlık maçlarında Barcelona ve Real Madrid gibi dev rakiplerin karşısına çıkabilir.

Juventus, Serie A'daki ilk maçını 15 Ağustos'ta Sassuolo'ya karşı oynayacak.

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