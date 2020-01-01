Angel Di Maria: Real Madrid'in mektubunu yırttım

Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, 2014 Dünya Kupası finalinden önce yaşadıklarını anlattı.

Angel Di Maria, 2014 Dünya Kupası finali öncesinde 'den bir mektup aldığını ve yırttığını söyledi.

Arjantinli futbolcu 2014 Dünya Kupası'nda 'ya karşı oynadığı çeyrek final mücadelesinde bir sakatlık yaşamış ve 'yı mağlup ettikleri yarı final mücadelesinde forma giyememişti.

ile karşılaştıkları final maçında forma giymek istediğini belirten Di Maria, "Gerçeği sadece ben, doktor Daniel Martinez ve teknik direktör Alejandro Sabella biliyorduk. Bacağım normal değildi ama finalde oynamak istedim. Bir daha hiç futbol oynayamamak bile umrumda değildi. Bu, Dünya Kupası finaliydi. Benim finalimdi" şeklinde konuştu.

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Di Maria, Telefe ile yaptığı röportajda Almanya karşılaşmasından önce Real Madrid'den final karşılaşmasında oynamasını istemediğini söyleyen bir mektup aldığını açıkladı:

"Real Madrid'in beni satmak istediğini biliyordum. Sonrasında bir mektup geldi. Daniel bana Real Madrid'den geldiğini söyledi ama ona bakmak bile istemedim ve yırtıp attım. Alejandro ile konuşmaya gittim ve durumu anlattım. Henüz yüzde 100 hazır değildim. Onun beni sevdiğini ve oynatmak istediğini biliyordum ama takım için en iyi kararı vermesi gerekiyordu. İğne olup, şansımı denemek istedim. Ancak toplantıdan sonra benim yerime Enzo Perez'i oynatmaya karar verdi."

forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle günlerini evinde karantina altında geçirdiğini dile getirirken, "Tüm bu yaşananlar çılgınca. 14 gündür tecrit altındayız. Kulübün talebi üzerine 2 gün daha kalacağız. Markete yalnızca bir kez gittik ve hemen döndük. Kızlarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz. 'deki ailemizle her gün görüntülü konuşuyoruz ve bu bize biraz olsun huzur veriyor" dedi.