Arjantinli oyuncu, eski kulübünün tüm sorumluluğu genç bir adama vermesinden yakınıyor.

NE OLDU? Di Maria, PSG'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi'ye sahipken Mbappe'ye daha fazla güvendiğini öne sürdü.

Arjantinli oyuncu, ayrıca Fransa'nın bir ülke olarak 24 yaşındaki oyuncuya çok fazla sorumluluk yüklediğini ve Başkan Emmanuel Macron'un onu Real Madrid'e transfer olmaktan vazgeçirdiğini düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: ESPN Arjantin'e konuşan Di Maria, "Fransa'nın genel olarak Mbappe'ye çok fazla sorumluluk yüklediğini düşünüyorum.

"Halk, başkan, PSG... Ayrılabileceği bir zamanda kalmasını sağladılar ve tüm gücü ona verdiler.

"Dünyanın en iyi futbolcusu olan Messi varken tüm bu gücü Mbappe'ye verdiler.

"Ona tüm bu gücü ve kuvveti verdiler, çünkü o bir Fransız ve orada doğdu. Bir Dünya Kupası kazandı ve önünde olağanüstü bir kariyer var.

"Ama bütün bunlar bir yana, ben PSG'deyken o iyi bir çocuktu ve ben, onun çok fazla değiştiğini düşünmüyorum."

BÜYÜK RESİM: Mbappe, dünyanın en çok kazanan futbolcularından ve sporcularından biri.

Fransız süperstar, geçtiğimiz yaz ayında PSG ile Real Madrid arasında uzun süreli bir transfer çekişmesine konu oldu. Ancak en sonunda Paris'te kaldı.

Şu anda Ligue 1'de 19 maçta 13 golle en çok gol atan üçüncü oyuncu konumunda bulunuyor.

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KYLIAN MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız yıldız, şimdilik tüm odağını Pazar günü PSG'nin Ligue 1'de Lille ile oynayacağı maça verdi.