Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardosa'dan Manchester günleri itirafları

Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, eşinin Manchester United günleri hakkında itiraflarda bulundu. İngiltere'de hayatın berbat olduğunu söyledi

Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso'nun iki sene önce bir Arjantin kanalına verdiği röportaj yeniden gündem oldu. Jorgeline Cardoso'nun konuşmasında eşinin 2014/15 sezonunda Manchester United'da oynadığı günler hakkında itiraflar yer alıyordu.

Di Maria'nın eşi Jorgeline ne söyledi?

Şu an Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Di Maria'nın eşi, Di Maria'nın Manchester United'a transfer süreci hakkında: "Bir gün Angel bana 'Manchester United'dan gelen teklif bak.' dedi. 'Olmaz yalnız başına gidiyorsun' diye cevap verdim. Gitmek istemedim. Teklif edilen para İspanyolların teklifinden daha fazlaydı. Bu yüzden kabul ettik." şeklinde bir açıklama yaparak akıllarda "Di Maria, Manchester United'a sadece para için mi gelmişti?" şeklinde bir soru işareti bıraktı.

Cardoso ayrıca açıklamasında, İngiltere'de yaşam hakkında çarpıcı ve tartışmalı açıklamalarda bulundu.

"İnsanların hepsi tuhaf"

Açıklamanın devamında, "Sergio Agüero'nun eşi Gianinna Maradona ile arkadaştık ve Manchester'a tatile gittik. Korkunçtu. Tatilden eve geldik ve dedim ki 'Bir gün transfer olursan, İngiltere dışında bir yer olsun.' Kesinlikle hiçbir şeyi beğenmedim."

"İnsanların hepsi tuhaf, seni öldürüp öldürmeyeceklerini bilmiyorsun. İngiltere'de yemekler iğrenç, insanlar beyaz, tertipli, garip... kadınlar porselen gibi."

"Angel ile Madrid'de yaşarken dünyanın en iyi takımındaydık. Hava, yemekler.. kısaca her şey mükemmeldi. Her şey mükemmelken teklif geldi."

"Finansal olarak daha iyi olacağımızı, gitmemiz gerektiğini söyledi. Onu suçlamıyorum ama korkunçtu. Ona 'sevgilim, gecenin şu ikisinde kendimi öldüreceğim' dedim." sözleri yer aldı.