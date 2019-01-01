Angel Di Maria, Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek olan PSG maç kadrosunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu son mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek.

Parc des Princes Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek olan PSG maç kadrosunu açıkladı.

Kadroda sarı kart sınırında bulunan Angel Di Maria'nın yer almayışı dikkat çekti. PSG'nin resmi sitesinde ise Di Maria'nın kas ağrısı sebebiyle kafilede yer almadığı belirtildi. Fransız ekibi ayrıca kadroya Adil Aouchiche, Mitchel Bakker, Marcin Bulka, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Presnel Kimpembe, Loic Mbe Soh ve Thomas Meunier'i dahil etmedi.

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Paris Saint-Germain'in Galatasaray maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Juan Bernat, Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassi, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar, Leandro Paredes, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Marco Veratti.