Arjantin'in Venezuela'yı 3-0 yendiği maçın ardından konuşan Angel Di Maria, Arjantin topraklarında milli takımı son kez temsil ettiğini açıkladı.

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde bir maçı daha bulunan Arjantin, Ekvador deplasmanına konuk olacak. Tangocular, Kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan önce başka iç saha maçı yapmayacak.

Ne söyledi?

Arjantin kaptanı Lionel Messi milli takımdaki geleceğine Dünya Kupası'nın ardından karar vereceğini söyledi. Di Maria ise bu konuda daha net bir fikre sahip.

Deneyimli oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bana gösterdiğiniz devasa sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Hep bu güzel gecede yaşadıklarımın hayalini kurmuştum."

"Büyük olasılıkla bu formayla Arjantin'deki son maçıma çıktım. Bu gece için harika sözcüğü hafif kalır."

"Teşekkürler, teşekkürler, binlerce kez teşekkürler. Harika performans ve kusursuz galibiyet için tüm takımı tebrik ediyorum."

"Birlikte büyümeye ve hayal etmeye devam. Haydi Arjantin!"

Di Maria'nın milli takım kariyeri

Venezuela mücadelesi Di Maria'nın Arjantin formasıyla çıktığı 120. maçtı.

Paris Saint-Germain'de sergilediği etkili performansı milli takıma da taşıyan Di Maria, Venezuela ağlarını havalandırarak Arjantin adına kaydettiği gol sayısını 23'e çıkardı.

İlk milli maçına Eylül 2008'de çıkan Di Maria, iki yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan kadronun önemli parçalarından biriydi.

Geçen yıl Copa America finalinde Brezilya'ya attığı golle Arjantin'e şampiyonluğu getiren Di Maria milli takım kariyerindeki ilk ve tek kupayı kaldırdı.

2022 Dünya Kupası, Di Maria'nın bu prestijli turnuvadaki dördüncü deneyimi olacak.

Daha fazla okuma