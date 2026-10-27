UEFA, Lens taraftarlarının Liverpool'a karşı Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına katılmasını resmen yasakladı. Bu ağır yaptırım, son Avrupa kupası maçlarında yaşanan bir dizi tribün olayı ve piroteknik malzemelerin yoğun şekilde kullanılmasının ardından geldi.

Reklam

UEFA, piroteknik olaylarına karşı harekete geçti

Avrupa futbolunun yönetim organı, bu sezon RC Lens taraftarlarının karıştığı tekrarlanan tribün olaylarına karşı sert bir tutum aldı. UEFA'nın disiplin kurulu, Fransız kulübünün Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki sonraki iki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satamayacağını doğruladı.

Karar, Club Brugge ile oynanan son karşılaşmada yaşanan olayların ardından geldi. Çok sayıda meşalenin yakılıp sahaya ve rakip taraftarlara doğru atılması nedeniyle maç kısa süreliğine durdurulmuştu.

UEFA'nın kulübe 80 bin avro para cezası vermesiyle Ligue 1 ekibi için mali sonuç da önemli boyuta ulaştı. Ceza, piroteknik maddelerin yakılıp atılması ve deplasman taraftarlarının yol açtığı zararlar dâhil çeşitli ihlalleri kapsıyor. Eylül ayında Slavia Prag deplasmanında yaşanan benzer olayların ardından kulübe daha önce uyarı yapılmıştı. Dolayısıyla Belçika'daki son ihlaller gerçekleşmeden önce kulüp zaten bir denetim süresine alınmıştı.

Liverpool ve Leipzig maçlarına etkisi

Yasağın uygulanacağı takvim, Lens'in iki kritik deplasman maçında taraftar desteğinden yoksun kalacağı anlamına geliyor. Yasaktan etkilenecek ilk karşılaşma, 24 Kasım'daki RB Leipzig deplasmanı. Ardından 27 Ocak'ta Liverpool ile oynamak için Anfield'a gidecekler. Ayrıca üçüncü bir maçlık yasak, iki yıllık denetim süresi kapsamında ertelendi. Bu karar, kulübün taraftarlarına Avrupa kupalarındaki davranışları konusunda son bir uyarı niteliği taşıyor.

Reklam Reklam

Liverpool açısından bu karar, yeni yıldaki son lig aşaması maçında tribünlerin tamamen ev sahibi taraftarların hâkimiyetinde olmasını sağlayacak. Liverpool, Andoni Iraola yönetiminde Avrupa'da güçlü bir performans sergiliyor ve üç maçta üç galibiyetle genel puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Şimdiye kadar mümkün olan tüm puanları toplayan Merseyside kulübü, eleme turlarına doğrudan katılmak için avantajlı konumda. Ocak ayında Anfield'da deplasman taraftarlarının bulunmaması da ev sahibi avantajını güçlendirecek.

Fransız ekibinin sorunları artıyor

Liverpool yükselişini sürdürürken Lens, Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasına dönüşünde hem saha içinde hem de saha dışında zorluklarla karşılaşıyor. Club Brugge karşısındaki 3-0'lık ağır yenilginin ardından Fransız ekibi, ilk üç maçından yalnızca üç puan toplayarak lig aşaması tablosunda 27. sırada yer alıyor. Turnuva kış aylarında belirleyici aşamasına yaklaşırken Almanya ve İngiltere'deki maçlarda deplasman taraftarı desteğinin olmaması, play-off sıralarına yükselme çabalarını kuşkusuz zorlaştıracak.

Kulüp yönetimi, daha önce kendi taraftarlarının Lille ile oynanan çekişmeli yerel derbiye gitmesini yasaklayarak içeride de önlem almaya hazır olduğunu göstermişti. Olayların tekrarlanması UEFA'yı harekete geçirdi. Lens, kalan en zorlu maçlarını taraftarlarının desteği olmadan oynamak zorunda kalacak.