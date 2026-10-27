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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-AUXERREGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Anfield tamamen kırmızıya bürünecek! Piroteknik malzemelerle yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'dan ceza alan Lens'in taraftarlarına Liverpool deplasmanı yasağı

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UEFA, Lens taraftarlarının Liverpool'a karşı Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına katılmasını resmen yasakladı. Bu ağır yaptırım, son Avrupa kupası maçlarında yaşanan bir dizi tribün olayı ve piroteknik malzemelerin yoğun şekilde kullanılmasının ardından geldi.

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UEFA, piroteknik olaylarına karşı harekete geçti

Avrupa futbolunun yönetim organı, bu sezon RC Lens taraftarlarının karıştığı tekrarlanan tribün olaylarına karşı sert bir tutum aldı. UEFA'nın disiplin kurulu, Fransız kulübünün Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki sonraki iki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satamayacağını doğruladı.

Karar, Club Brugge ile oynanan son karşılaşmada yaşanan olayların ardından geldi. Çok sayıda meşalenin yakılıp sahaya ve rakip taraftarlara doğru atılması nedeniyle maç kısa süreliğine durdurulmuştu.

UEFA'nın kulübe 80 bin avro para cezası vermesiyle Ligue 1 ekibi için mali sonuç da önemli boyuta ulaştı. Ceza, piroteknik maddelerin yakılıp atılması ve deplasman taraftarlarının yol açtığı zararlar dâhil çeşitli ihlalleri kapsıyor. Eylül ayında Slavia Prag deplasmanında yaşanan benzer olayların ardından kulübe daha önce uyarı yapılmıştı. Dolayısıyla Belçika'daki son ihlaller gerçekleşmeden önce kulüp zaten bir denetim süresine alınmıştı.

Liverpool ve Leipzig maçlarına etkisi

Yasağın uygulanacağı takvim, Lens'in iki kritik deplasman maçında taraftar desteğinden yoksun kalacağı anlamına geliyor. Yasaktan etkilenecek ilk karşılaşma, 24 Kasım'daki RB Leipzig deplasmanı. Ardından 27 Ocak'ta Liverpool ile oynamak için Anfield'a gidecekler. Ayrıca üçüncü bir maçlık yasak, iki yıllık denetim süresi kapsamında ertelendi. Bu karar, kulübün taraftarlarına Avrupa kupalarındaki davranışları konusunda son bir uyarı niteliği taşıyor.

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Liverpool açısından bu karar, yeni yıldaki son lig aşaması maçında tribünlerin tamamen ev sahibi taraftarların hâkimiyetinde olmasını sağlayacak. Liverpool, Andoni Iraola yönetiminde Avrupa'da güçlü bir performans sergiliyor ve üç maçta üç galibiyetle genel puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Şimdiye kadar mümkün olan tüm puanları toplayan Merseyside kulübü, eleme turlarına doğrudan katılmak için avantajlı konumda. Ocak ayında Anfield'da deplasman taraftarlarının bulunmaması da ev sahibi avantajını güçlendirecek.

Gelecek maçlar
LIV

LIV

Lig Kupası

28 Eki 2026

CHE

CHE

LIL

LIL

1. Lig

30 Eki 2026

RCL

RCL

Fransız ekibinin sorunları artıyor

Liverpool yükselişini sürdürürken Lens, Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasına dönüşünde hem saha içinde hem de saha dışında zorluklarla karşılaşıyor. Club Brugge karşısındaki 3-0'lık ağır yenilginin ardından Fransız ekibi, ilk üç maçından yalnızca üç puan toplayarak lig aşaması tablosunda 27. sırada yer alıyor. Turnuva kış aylarında belirleyici aşamasına yaklaşırken Almanya ve İngiltere'deki maçlarda deplasman taraftarı desteğinin olmaması, play-off sıralarına yükselme çabalarını kuşkusuz zorlaştıracak.

Kulüp yönetimi, daha önce kendi taraftarlarının Lille ile oynanan çekişmeli yerel derbiye gitmesini yasaklayarak içeride de önlem almaya hazır olduğunu göstermişti. Olayların tekrarlanması UEFA'yı harekete geçirdi. Lens, kalan en zorlu maçlarını taraftarlarının desteği olmadan oynamak zorunda kalacak.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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