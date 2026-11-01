Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımının bugün pazar akşamı Anfield Stadı'nda Arsenal ile oynayacağı karşılaşma için ilk 11'ini açıkladı; mücadele İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak.

Liverpool'un hücumunun başında Alexander Isak yer alırken, ona Cody Gakpo, Florian Wirtz ve Bradley Barcola'dan oluşan üçlü eşlik ediyor.

Orta sahada ise Trey Nyoni'nin ilk 11'de sahaya çıkmasıyla bir sürpriz yaşandı; Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai ikilisi yedek kulübesinde oturacak.

Liverpool'un tam ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Alisson.

Savunma hattı: Araujo, Gakpo, Van Dijk, Kerkez.

Orta saha: Nyoni, Mac Allister, Wirtz.

Hücum hattı: Gakpo, Barcola, Isak.

Diğer tarafta ise Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Kai Havertz, Noni Madueke ve Christos Tzolis'ten oluşan hücum üçlüsüne güveniyor; onların arkasında ise Martin Ödegaard yer alıyor.

Son uluslararası ara döneminde yaşadığı sakatlığın ardından geri dönen Tzolis, Arsenal'in hücumunda sol kanadın başında olacak.

Arsenal'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Raya.

Savunma hattı: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Orta saha: Rice, Guimaraes, Ödegaard.

Hücum hattı: Madueke, Tzolis, Havertz.

Belirtmek gerekir ki Arsenal, Premier Lig puan tablosunda 21 puanla ikinci sırada bulunuyor ve Anfield Stadı'nda galip gelmesi halinde 24 puanla zirveye yükselecek.

Diğer tarafta ise Liverpool, 15 puanla beşinci sırada yer alıyor.