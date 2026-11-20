Rakamlar da puan tablosu da önümüzdeki pazar günkü dev maç öncesinde Liverpool'u rahatlatmaya yetmiyor gibi görünüyor. Zira Anfield'a gelecek konuk, bu sezon uzun süre tökezleyen Manchester United değil, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde farklı bir başlangıç arayan bambaşka bir takım.

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Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'nın verdiği mesajın özü de bu. Iraola, 18. sırada bulunan ve geçen ağustostan bu yana ligde galibiyet yüzü görmeyen bir rakibe karşı oynanacak maçı kolay bir karşılaşma olarak görmeyi reddetti. İspanyol teknik adama göre bu zamanlama, takımı için en tehlikelisi olabilir.

Iraola, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Maçın önemini kavramamız gerekiyor. Yeni bir teknik direktörleri var ve bu bizim için yeni zorluklar demek. Bu küçük avantajın onlarda olduğu doğru; hazırlanmak için elimizde hiçbir referans yok, çünkü açıkçası şu an bilmediğimiz farklı yollar izleyebilirler."

Iraola, yeni bir teknik direktörün gelişinin soyunma odasında her şeyi değiştirdiğinin farkında. Her oyuncu kendini kanıtlamaya ve ilk 11'de yer kapmak için mücadele etmeye çalışacak. Bu da United'a, sendeleyen sezonunu canlandıracak büyük bir moral desteği sağlayabilir.

Iraola şöyle devam etti: "Maçın başlangıcı çok önemli olacak. Oyuncularını iyi tanıyoruz; kim olduklarını, ortaya koydukları güçlü ve zayıf yönlerini biliyoruz. Ancak onların hevesine erkenden karşılık vermeli ve geri dönebileceklerini hissetmelerine fırsat vermemeliyiz."

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Liverpool, tüm kulvarlarda son 8 maçının 6'sını kazanmış olarak karşılaşmaya 4. sırada giriyor. Bu galibiyetler arasında Lig Kupası'nda Chelsea'ye karşı penaltılarla elde edilen zafer de bulunuyor. Buna rağmen Anfield'daki performans teknik ekip için gerçek bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor; takım ligde evinde oynadığı 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

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Iraola bu sorunu açık yüreklilikle kabul etti: "Evet, sanırım deplasmandaki istatistiklerimizin çok daha iyi olduğunun farkındayız. Bu yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor ve Manchester United bunu kanıtlamak için ilk fırsat."

İki takım arasındaki yakın geçmiş de işi zorlaştırıyor. Manchester United, ezeli rakibi Liverpool'a Eylül 2024'ten bu yana kaybetmedi. Ayrıca Mart 2023'te Jürgen Klopp'un takımına karşı aldığı tarihi 7-0'lık yenilgiden bu yana Anfield'da mağlup olmadı. Bu durum, sonuçları kötüye gitse de konuk ekibe ekstra özgüven veriyor.

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Öte yandan Liverpool, sakatlıkları bulunan Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch ve Virgil van Dijk üçlüsünün dönüşüyle önemli bir takviye alacak. Üç oyuncunun da pazar günkü maça hazır olması bekleniyor. Iraola ayrıca Giovanni Leoni ve Conor Bradley'nin antrenmanlara döndüğünü ancak henüz forma giymeye hazır olmadıklarını doğruladı.

Farklı bir konuda ise Iraola, bu hafta Manchester United antrenmanlarının drone ile görüntülenmesini kınadı. Bir kişinin YouTube kanalında yayımladığı, ardından özür dileyerek kaldırdığı görüntüler İspanyol teknik adama da ulaştırılmıştı.

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Iraola sözlerini şöyle tamamladı: "Görüntüleri dün bana gönderdiler ama bu konudaki en önemli nokta, bunun yasal olmaması gerektiği. Bu Manchester United'ın başına geldi ama benim de herhangi bir antrenmanımda yaşanabilir. Mesele avantaj değil, birinin bunu yapabiliyor olması. Kapalı kapılar ardında çalışmamızın bir nedeni var ve bunun hiçbir kulüp için iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum."