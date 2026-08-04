Hazırlık maçları takımların seviyesini ölçmede kesin bir kıstas sayılmasa da, Liverpool'un yeni sezon hazırlık döneminde yaşadıkları pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Takım hücumda umut vaat eden görüntüler ortaya koydu, ancak buna karşılık belirgin savunma açıkları da gösterdi. Bu durum teknik direktör Andoni Iraola'yı, sezon başlamadan önce acil çözüm bekleyen sorunların varlığını açıkça kabul etmeye itti.

Andoni Iraola'nın açıklamaları, Liverpool'un Chicago'da Leeds United'a 4-2 mağlup olmasının ardından geldi ve İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin aktardığına göre, takımın hazırlık döneminde yaşadığı gerçekliği yansıtıyordu.

İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Açıkçası bu, arzu ettiğimiz sonuç değildi, ancak belki de bizim için en faydalı hazırlık maçıydı. İlk yarıda olumlu yönden, ikinci yarıda ise olumsuz yönden faydalı oldu. Çok şey öğrendik ve bazı sorunları çözmek için önemli sonuçlar çıkaracağız."

Kendini dayatan savunma krizi

Liverpool'un içinde acil müdahale gerektiren bir alan varsa, o da hiç şüphesiz savunma hattıdır. Takım ABD'de oynadığı üç maçta kalesinde altı gol gördü; bunların dördü Leeds karşısında yalnızca ikinci yarının 25 dakikasında geldi.

Liverpool o maça Jeremie Frimpong, Luke Chambers, Wyer Endo, pardon; savunma hattını Jeremie Frimpong, Luke Chambers, Amara Nallo değil— yani takım maça Jeremie Frimpong, Luke Chambers, Ivan Ndoye, Milos Kerkez'in yer aldığı bir savunma hattıyla başladı ve maçı Calvin Ramsay, Amara Nallo, Ndoye ve Kostas Tsimikas'tan oluşan bir dizilişle tamamladı.

Günler önce Wrexham karşısında benzer genç bir savunmanın kaleyi gole kapatmayı başarmasına rağmen, Leeds gibi Premier Lig'den bir takımla karşı karşıya gelmek ve Dominic Calvert-Lewin gibi değerli bir forvetin varlığı, savunma sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu.

Derinlikte belirgin bir eksiklik

Savunma oyuncuları arasında sezon başında ilk on birine girmeye aday görünen tek isim Milos Kerkez. Kaptan Virgil van Dijk'ın antrenmanlara dönmesine rağmen, takım Premier Lig serüvenine Newcastle United karşısında başlamasına üç haftadan az bir süre kala savunma derinliğinde hâlâ belirgin bir eksiklik yaşıyor.

Joe Gomez ve Giovanni Leoni'nin yokluğu Iraola'nın endişelerini artırıyor; yeni transfer Jeremie Jacquet ise sahalara kademeli olarak dönmesi için hazırlanan özel bir program çerçevesinde ABD turnesinde hiç dakika almadı.

Teknik direktör birden fazla kez, takımının arka hatta "sayısal bir eksiklik" yaşadığını vurguladı; bu durum Andy Robertson ve Ibrahima Konaté ikilisinin ayrılmasının ardından daha da derinleşti.

Jacquet ve Leoni'nin sahip olduğu büyük potansiyele rağmen henüz kendilerini ispatlamış değiller; Gomez'in sık sık tekrarlanan sakatlık geçmişi de yalnızca ona güvenmeyi büyük bir risk hâline getiriyor.

Yönetim krizin boyutunun farkında

Sportif direktör Richard Hughes, Nashville ve New York'taki hazırlık maçlarını takip etmeye özen gösterdi ve Leeds maçında bulunmamasına rağmen, takımın yaşadığı krizin boyutunu çok iyi biliyor.

Liverpool'un en azından yeni bir stoperle, belki de bir sağ bekle anlaşması gerekiyor; özellikle Conor Bradley'in dönüşünün hâlâ uzak olması bunu zorunlu kılıyor.

Arne Slot geçen sezon Curtis Jones ve Dominik Szoboszlai'yi sağ bek mevkiinde oynatmak zorunda kalmıştı; kulüp bu senaryonun tekrarlanmasını istemiyor ve bunun yerine yeterli tecrübeye sahip bir oyuncuyla anlaşmayı tercih ediyor.

Yeni sezonda oynayacağı mevki sorulduğunda Szoboszlai şunları söyledi: "Bunu bana değil, teknik direktöre sormalısınız. Geçen sezon birden fazla mevkide oynadım. Orta sahada oynamayı umuyorum, ancak teknik direktör bana sağ bek mevkiinde ihtiyaç duyarsa bu görevi büyük bir memnuniyetle yerine getiririm."

Takımın liderlere ihtiyacı var

Öte yandan, Liverpool'un eski kaptanı Phil Thompson, "BBC Sport"a yaptığı açıklamalarda takımın liderlik kişiliğine sahip oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Thompson şöyle konuştu: "Jürgen Klopp ligi kazandığında takımda Jordan Henderson ve James Milner gibi lider kişilikler vardı; ayrıca Virgil van Dijk, Alisson ve Mohamed Salah, hatta Trent Alexander-Arnold da vardı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bu yön geriledi, bu yüzden takımın sorumluluk üstlenecek yeni oyunculara ihtiyacı var. Soyunma odasının, özellikle zor dönemlerde disiplini dayatacak güçlü kişiliklere ihtiyacı var."

Şöyle bitirdi: "Şu anda yalnızca Virgil ve Alisson var, bu nedenle Dominik Szoboszlai gibi bir oyuncunun öne çıkması ve daha büyük sorumluluklar üstlenmesi gerekiyor."

Orta saha: göreceli bir istikrar

Savunmanın aksine orta saha daha istikrarlı görünüyor. Takım Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister'dan oluşan güçlü bir gruba sahip; ayrıca hem Szoboszlai hem de Gravenberch bu yıl içinde yeni sözleşmelere imza attı.

Iraola, geçen sezon kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamayan Mac Allister'ın en iyi versiyonunu geri kazanmayı umuyor. Buna karşılık Curtis Jones, Liverpool'un onu yaklaşık 35 milyon sterlin karşılığında satmaya hazır olduğunu göstermesinin ardından Inter'e transfer olmaya yaklaşıyor.

Bu karar aynı zamanda hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Trey Nyoni'nin geleceğiyle de bağlantılı; bu arada Wataru Endo ve Stefan Bajcetic antrenmanlara döndü, Harvey Elliott'ın geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Liverpool ayrıca daha önce Crystal Palace orta saha oyuncusu Adam Wharton'ın durumunu sormuştu, ancak oyuncunun hizmetleri için rekabet güçlü görünüyor.

Barcola bir numaralı hedef

Hücum hattı, önümüzdeki dönemde yeni bir transferi karşılamaya aday konumda. Yann Diomandé ile anlaşma sağlanamamasının ardından, Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola, Liverpool yönetiminin bir numaralı hedefi hâline geldi.

Kulüp, Osasuna'dan Victor Munoz ile 34 milyon sterlin karşılığında zaten anlaşmıştı.

Barcola, Mohamed Salah'ın doğrudan yedeği olarak görülmese de, onunla anlaşmak devasa bir transfer olacak; özellikle Paris Saint-Germain oyuncuya yaklaşık 145 milyon sterlin değer biçiyor.

Liverpool 100 milyon sterline yaklaşan bir teklif sunmaya hazırlanıyor ve oyuncu da "Anfield"e transfer olmaya sıcak bakıyor, ancak şu ana kadar iki kulüp arasında resmi bir müzakere bulunmuyor.

Fırsat bekleyen yetenekler

17 yaşındaki genç Rio Ngumoha'nın önümüzdeki sezon daha fazla oyun süresi alması bekleniyor. Leeds karşısında sol tarafta daha rahat görünmüş olsa da, her iki kanatta da oynayabilme kapasitesine sahip ki bu da Iraola'nın felsefesiyle örtüşüyor.

Alexander Isak ve Florian Wirtz de hazırlık döneminde umut verici bir başlangıç yaptı; ismi İtalya Ligi'ne dönmekle anılmasına rağmen kalmak ve yeri için mücadele etmek isteyen Federico Chiesa'nın geleceği ise henüz netleşmedi.

19 yaşındaki Kieran Morrison, Iraola döneminde takımın ilk gollerini kaydederek ABD turnesinde kendini kanıtladı, ancak diğer bazı genç oyuncular gibi onun da daha fazla tecrübe kazanmak için kiralık olarak ayrılması muhtemel.

Gakpo'nun geleceği ve son bir işaret

Tottenham daha önce Cody Gakpo'ya ilgi göstermişti, ancak Liverpool Hollandalı forvetten vazgeçmeye niyetli değil; özellikle oyuncunun hâlâ dört yıllık bir sözleşmesi bulunuyor ve birden fazla hücum mevkiini doldurabilme kapasitesi en yüksek oyunculardan biri olarak görülüyor.

Ayrıca Hugo Ekitike'nin aşil tendonunda yaşadığı yırtık sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Gakpo'yu elde tutmayı mantıklı bir seçenek hâline getiriyor.

Buna karşılık, Fenway Sports Group'un başkanı ve kulübün yönetiminden fiilen sorumlu sahibi Mike Gordon, Leeds maçında hazır bulundu ve ilk yarının yarattığı iyimserliğin, ikinci yarıdaki savunma çöküşünün ardından nasıl büyük bir endişeye dönüştüğünü bizzat gördü.

Büyük hedefler ve beklenen transferler arasında, "Anfield" içindeki mesaj açık görünüyor: Liverpool, önümüzdeki sezon tüm kupalar için mücadele yarışına güçlü bir şekilde girmek istiyorsa, hâlâ yeni takviyelere ihtiyaç duyuyor.