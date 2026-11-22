Mauricio Pochettino'nun Manchester United teknik direktörlüğündeki ilk maçı, takımının Anfield'daki kritik mücadeleye felaket gibi başlamasıyla kabusa döndü. Eski Tottenham teknik direktörü, ezeli rakip Liverpool karşısında başlama düdüğünden dakikalar sonra taktik planlarının altüst olduğunu gördü. Savunmadaki disiplinsizlik ve ev sahibinin bitiriciliği, bu Premier League maçının ilk dakikalarında Manchester United'ı aşılması güç bir durumla karşı karşıya bıraktı.
Pochettino dönemi başlarken Yoro'dan felaket
Pochettino'nun Manchester United teknik direktörü olarak merakla beklenen ilk maçı, Anfield'da henüz ilk on dakika içinde sportif bir felakete dönüştü. Hafta sonuna düşme hattında giren bir takımı yeniden canlandırmakla görevlendirilen Arjantinli teknik adam, savunma düzeninin neredeyse anında bozulmasını dehşet içinde izledi.
Bu çöküşün başlıca nedeni, mücadelenin henüz yedinci dakikasında oyundan atılan genç savunmacı Leny Yoro'ydu. İlk 11'de Harry Maguire'ın yerine Matthijs de Ligt'in görev yaptığı savunma hattının merkezinde oynayan genç stoper, Liverpool hücumunun hızı karşısında hazırlıksız yakalandı.
Yoro, Liverpool forveti Alexander Isak'ı düşürünce hakem Samuel Barrott'un doğrudan kırmızı kart göstermekten başka pek seçeneği kalmadı. İsveçli forvet, United savunmasının ortasından geçip kaleye yönelmişken savunmacı ona ceza sahasının hemen dışında müdahale etti. Video Yardımcı Hakem'in kısa incelemesinin ardından karar geçerliliğini korudu ve Manchester United 80 dakikadan fazla süreyi on kişi oynamak zorunda kaldı.
Liverpool sayısal üstünlüğü değerlendirdi
Liverpool, kırmızı kartın ardından kazanılan duran toptan yararlanarak kararın etkisini hemen hissettirdi. Serbest vuruşu kullanan Dominik Szoboszlai, United kalecisi Senne Lammens'ı geçerek takımını öne geçirdi.
Andoni Iraola'nın oyuncuları eksik kalan rakipleri karşısında fırsatı sezince Anfield'daki coşku doruğa çıktı. Michael Carrick'in yerine yalnızca bir hafta önce getirilen Pochettino, takımının sayısal dezavantaja uyum sağlamakta zorlanmasını teknik alandan izlemek zorunda kaldı.
Konuk ekip için işler 13. dakikada daha da kötüleşti: Florian Wirtz, Liverpool'un farkı ikiye çıkardı. Merseyside'a gelişinden bu yana öne çıkan Alman millî oyuncu, bulduğu boşlukta topu ağlara gönderdi. United, maçın neredeyse tamamı henüz oynanmamışken iki gollük farkla geriye düştü.
Manchester United taktik kimlik arayışını sürdürüyor
Manchester United bu maça sekiz maçlık galibiyet hasretiyle çıkmıştı. Anfield'da yaşananlar, kulübün çevresindeki kriz hissini daha da artırdı. On kişi kalan Manchester United, savunmasını güçlendirmek amacıyla kanat oyuncusu Bryan Mbeumo'nun yerine stoper Harry Maguire'ı oyuna almak zorunda kaldı.
Liverpool oyunun temposunu belirlemeyi sürdürürken Pochettino, unutmak isteyeceği bir ilk maç geçirdi. Yoro'nun erken kırmızı kartı, Arjantinli teknik adamın görevdeki ilk haftasında uygulamayı umduğu taktik ilkelerin önüne geçti.
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Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
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