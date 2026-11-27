Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, takıma yeni bir taktik kimlik kazandırmak için mevcut kadroyu yeniden şekillendirmeye hazırlanırken Anfield'ı benzeri görülmemiş bir değişim yazı bekliyor. A takımdan dokuz oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken kulüp yönetimi, savunmadaki dönüşümün temel taşı olarak Ronald Araujo'yu belirledi.

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Araujo, Iraola'nın savunma planının merkezinde

Liverpool, Iraola yönetiminde kadroda kapsamlı bir değişime hazırlanırken Uruguaylı savunmacı Araujo, yenilenen savunma hattının temel taşı olması için öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Şu anda Barcelona'dan kiralık olarak forma giyen stoper, fiziksel üstünlüğü ve taktiksel uyumuyla kulüp yönetimini etkileyerek kısa sürede Merseyside'daki taraftarların gözdesi oldu.

Liverpool'un oyuncuyu yaklaşık 47 milyon sterlin karşılığında kalıcı olarak kadrosuna katma opsiyonu bulunuyor. Araujo'nun İngiliz futbolunun zorluklarına sorunsuz uyum sağlaması, kulübün bu bedeli ödemeye giderek daha istekli görünmesini sağlıyor.

Araujo'nun kalıcı transferini tamamlama ihtiyacını artıran bir başka etken de Liverpool'un mevcut savunma oyuncularının geleceğine ilişkin belirsizliğin büyümesi. Kulüp kaptanı Virgil van Dijk'in sözleşmesinde son aylara girildi. Anfield'da kalmak istediğini söylemesine rağmen kendisine kulüpten henüz resmi bir uzatma teklifi yapılmadı.

Bu çıkmaz, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini harekete geçirdi. AC Milan'ın, Hollandalı oyuncunun yazın serbest kalması ihtimalini yakından izlediği bildiriliyor. Daily Mail'in haberine göre böyle bir ayrılık, kulüpteki altın çağın kesin olarak sona erdiğinin işareti olacak.

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Uzun yıllardır takımda olan oyuncuların ve yeni isimlerin geleceği belirsiz

Savunmadaki olası ayrılıklar Van Dijk ile sınırlı değil. Joe Gomez de on yılı aşkın bir sürenin ardından takımdan ayrılacak gibi görünüyor. Liverpool'da 12 yıl geçiren çok yönlü savunmacının, sözleşmesi sona yaklaşırken takımda kalış süresini uzatması beklenmiyor.

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Savunmadaki tabloyu daha da karmaşık hâle getiren Kostas Tsimikas'ın sözleşmesi de bu yaz sona eriyor. Jeremie Frimpong ise Suudi Arabistan Pro Ligi'nden yoğun ilgi görüyor. Alisson Becker'in de sözleşmesinde son döneme yaklaşılıyor, ancak Brezilyalı kaleci şu anda kulüpte kalış süresini uzatmak için görüşmeler yürütüyor.

Iraola, kanatlardaki artan kaygıları gidermek için arayışlarını da genişletiyor. Haberlere göre kulüp, rekabeti ve kaliteyi artıracak daha iyi bir sol bek arıyor . Transferden sorumlu yöneticiler çeşitli hedefleri değerlendirse de öncelik, kadronun Iraola'nın yüksek tempolu sistemini uygulayabilecek durumda olmasını sağlamak.

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Orta sahada gerilim ve ocak ayında beklenen ayrılıklar

Sahanın merkezinde de gerilim artıyor. Alexis Mac Allister, sözleşmesiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Mevcut sözleşmesi 2027 sezonunun sonuna kadar devam eden Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, olası bir uzatma konusunda ilerleme kaydedilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça ifade etti.

Eylül ayında yaptığı açık sözlü açıklamada orta saha oyuncusu, görüşmelerle ilgili duygularını “Bana sözleşme yenileme teklifinde bulunmamaları beni üzüyor” sözleriyle anlattı. Bunu kamuoyu önünde dile getirmesi, kulübün köklü değişim sürecinde takım içindeki uyumu koruma çabalarını daha da karmaşıklaştırdı.

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Bazı kararlar yaza kadar bekleyecek olsa da Iraola'nın kadroyu ocak transfer döneminde daraltmaya başlaması bekleniyor. Wataru Endo ve Federico Chiesa, İspanyol teknik direktörün yönetiminde kayda değer bir rol edinemedi. Endo süre bulmakta zorlanırken Chiesa resmi maçlarda yalnızca iki dakika oynayabildi. İtalyan forvet, onu ülkesine geri getirmek isteyen çeşitli Serie A takımlarının şimdiden ilgisini çekiyor.