Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Mauricio Pochettino'nun Anfield'da takımın başında çıkacağı ilk maç öncesinde Manchester United'ın antrenman sahasından sızdırılan görüntüleri eleştirdi. Premier League'de 18. sırada bulunan Manchester United'ın yeni Arjantinli teknik direktörünü, ezeli rakipleri karşısında zorlu bir ilk sınav bekliyor.

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Iraola, sızdırılan Manchester United antrenman görüntülerini eleştirdi

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Manchester United'ın antrenman sahasından sızdırılan görüntüleri kınadı. Görüntüler, Mauricio Pochettino'nun pazar öğleden sonra Anfield'da takımın başında çıkacağı ilk maç öncesinde sızdırıldı. Arjantinli teknik adam, millî maç arasına denk gelen dönemde ABD millî takımındaki görevinden ayrılarak Michael Carrick'in yerini aldı ve İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden biriyle hemen karşı karşıya kaldı.

Video kendisine ulaşmış olsa da Iraola, kapalı kapılar ardındaki mahremiyete saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Iraola, “Görüntüleri bana gönderdiler ama burada önemli olan, bunun herkesin başına gelebilecek olması. Dün bizim antrenmanımıza 15-20 dakika erişiminiz olsaydı kimlerin antrenman yaptığını bilirdiniz. Ama mesele avantaj elde etmek değil; antrenmanlarımızı kapalı kapılar ardında yapmamızın bir nedeni var. Açıkçası hoş değil” dedi.

Pochettino, Anfield'da bilinmezlerle karşı karşıya

Pochettino, Manchester United'ın başındaki ilk Premier League maçında Liverpool'la karşılaşan ilk teknik direktör olacak. Bu da Iraola'nın inceleyebileceği yakın tarihli taktik örnekler olmadığı anlamına geliyor. Manchester United, 10 maç sonunda 18. sırada bulunuyor. Bu, kulübün 1986-87'den bu yana sezonun bu aşamasındaki en düşük sıralaması olsa da Liverpool'un teknik direktörü, oyuncularını puan tablosuna aldanmamaları konusunda uyardı.

Iraola, “Daha önce karşı karşıya geldik ve onun geride bıraktığı maçlar var. Ancak şu anda ne yapacaklarını bilmediğimiz için hazırlanırken başvurabileceğimiz örnekler yok. Diğer rakiplere karşı olduğu gibi elimizde örnekler olmaması bizim için bir dezavantaj. Maçın başlangıcı önemli; bazı şeylere uyum sağlamamız gerekecek. Oyuncuları, güçlü ve zayıf yönlerini çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar bildiklerimiz bir günden diğerine değişmeyecek” diye konuştu.

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Kırılgan savunmayı toparlamak ve Anfield lanetini kırmak

Pochettino, üst ligdeki son sekiz maçında galibiyet alamamış ve bu sezon Premier League'de henüz gol yemeden maç tamamlayamamış bir takımın başına geçti. Manchester United'ın karşı karşıya kaldığı şut başına penaltılar hariç beklenen gol değeri 0,14 ile ligin en yükseği. Pochettino ise Tottenham ve Chelsea'deki dönemlerinde Liverpool'la oynadığı son sekiz maçın hiçbirini kazanamadı.

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Buna rağmen Manchester United, geçen sezon Anfield'da 2-1 kazanarak ligde rakibine karşı iki maçı da kazanmıştı. Bu nedenle Iraola, oyuncularından tam konsantrasyon istedi. “Oyuncularım da kulüp de Manchester United'ı tanıyor; herkes bu takımı biliyor. Bu, 18. sıradaki bir takımın gerçek seviyesini yansıtmıyor. Çok daha iyiler, bunu biliyoruz. Son dönemde bize karşı iyi sonuçlar aldılar; bu belki onlara yardımcı olur. Yeni teknik direktörleriyle elbette iyi başlamak isteyecekler. Onları yenmek için en iyi oyunumuzu oynamamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

Yeni teknik direktör etkisi Anfield'da sınanacak

Geçici olarak görev yapanlar da dahil, Manchester United'ın son dokuz teknik direktöründen yalnızca biri takımın başındaki ilk Premier League maçını kaybetti. Opta süper bilgisayarının dördüncü sıradaki Liverpool'a verdiği yüzde 57,3'lük galibiyet ihtimaline rağmen bu geçmiş, Pochettino için umut verici. Iraola ise Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve Jeremie Frimpong'un forma giyebilecek durumda olmasının beklendiğini doğruladı. Liverpool, Anfield'da oynadığı beş lig maçından yalnızca birini kazanabildiği iç saha performansını geliştirmeyi hedefliyor.

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Iraola sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni bir teknik direktör geldiğinde onu etkilemek istemeniz doğal. Maçın öneminin ve rakibin yeni teknik direktöre sahip olması gibi etkenlerin farkında olmalıyız. Evimizdeki performansımızı geliştirmek istiyoruz. Bunun için ilk fırsatımız pazar günü Manchester United karşısında.”