Anelka'dan sürpriz çıkış: Ben olsam ayakkabılarımı da fırlatırdım!

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Nice - Marsilya maçında yaşananlara tepki gösterdi.

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka, Ligue 1'de geçtiğimiz ay oynanan ve yaşanan gerginliklerden dolayı tamamlanamayan Nice - Marsilya maçında yaşanan olayları değerlendirdi.

Anelka'nın Nice taraftarlarına şişe fırlatan Dimitri Payet'e destek vermesi dikkat çekti.

Anelka ne söyledi?

RMC'ye yaptığı açıklamada ev sahibi takımın 1-0 önde olduğu sırada taraftarların sahaya girmesiyle yarıda kalan maç sonrasında futbolcuların verdiği tepkiyi verdiğini normal bulduğunu belirten Anelka, Payet'in yerinde kendisi olsa tepkisinin daha sert ve ağır olabileceğini belirtti:

"Sahaya futbol oynamak için çıktığınızı ve taraftarların sırtınıza şişe fırlattığını bir düşünün... O noktada ben olsam tepkim Payet'in tepkisinden çok daha sert olurdu. Ben iki şişe ve ayakkabılarımı da fırlatırdım. Futbolcular elbette topluma örnek olmalı ama bu iyi niyetimizin suistimal edilmesini gerektirmiyor."

Ne olmuştu?

Taraftarların sahaya girdiği Nice - Marsilya maçı her iki takım oyuncularının, taraftarların ve teknik heyetin de olaylara karışmasıyla birlikte yarıda kalırken, Fransa Futbol Federasyonu mücadelenin tarafsız bir sahada, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Tribünlerden kendisine isabet eden bir şişeyi taraftarlara geri fırlatan Payet ise bir maç ceza almıştı.

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