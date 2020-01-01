Andy Robertson: Trent ile birlikte bek kavramını yeni bir seviyeye çıkardık

Liverpool'un İskoç sol beki, Alexander-Arnold ile arasındaki dostane rekabetin kendilerini ileri taşıdığını düşünüyor.

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, 2019-20 sezonunda ise Premier Lig'i şampiyonlukla noktalayan 'un bu başarısında takımın bekleri Andy Robertson ve Trent Alexander-Arnold'ın payı büyük.

Geçtiğimiz sezonu Trent Alexander-Arnold 13 asistle tamamlarken, Robertson 12 asist kaydetti.

2020-21 sezonuna 4-3'lük Leeds United galibiyetiyle başlayan Liverpool'un başarılı sol beki Robertson, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

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Robertson "Uzun bir sezon bizi bekliyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Son iki sezonda istatistik anlamında bek kavramını yeni bir seviyeye çıkardık. Özellikle Trent'in gösterdiği performans gerçekten inanılmazdı. Onun performansına yaklaşabildiğim takdirde takımı daha rahat başarıya ulaştırabiliriz. Aramızdaki rekabet, bizi keyiflendiriyor ve skora katkı yapmamızı kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.