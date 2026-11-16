Andy Robertson’ın rekor kırdığı gece, İsviçre’nin St. Gallen’de İskoçya’yı 4-0 yenmesiyle buruk bitti. 103. millî maçına çıkan bek oyuncusu, Sir Kenny Dalglish’i geride bıraktı. Ancak Lewis Ferguson’ın kendi kalesine attığı gol ve İsviçre’nin üç golü daha, İskoçya’nın Uluslar Ligi play-off’larına kalma umutlarını bitirirken teknik direktör Sebastien Pocognoli üzerindeki baskıyı artırdı.

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Ferguson’ın kendi kalesine attığı gol İskoçya için gidişatı belirledi

Robertson, İskoçya adına en çok millî maça çıkan oyuncu oldu ancak pazartesi gecesi Uluslar Ligi B1 Grubu’ndaki son maça ilk 11’de başlamasının ardından kutlanacak pek az şey vardı. John McGinn’in 17. dakikada topu kalenin üzerinden gönderdiği pozisyon da dâhil olmak üzere İskoçya, kadrosunda birçok değişikliğe giden İsviçre karşısında rahat bir oyun sergiliyordu. Ancak Ferguson, 22. dakikada ayağını uzatarak topu kendi kalesine gönderdi.

İki dakika sonra Aaron Hickey, Robertson’ın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla beraberliğe çok yaklaştı ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kanat bek oyuncusunun gecesi ise 36. dakikada arka adalesindeki sorun nedeniyle oyuna devam edememesiyle sona erdi.

İsviçre ikinci yarıda farkı açtı

Adrian Bajrami, devre arasından önce yakaladığı önemli fırsatta kafa vuruşunu kaleden epey uzağa gönderdi. İskoçya ise ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra cezalandırıldı. İkinci yarının ikinci dakikasında Remo Freuler ile paslaşan Samuel Ballet’nin sert şutunda topa Winsley Boteli dokundu ve topu ağlara gönderdi. Dört dakika sonra bu kez Boteli’nin pasıyla buluşan Alvyn Sanches, Angus Gunn’ın uzanamayacağı noktaya yaptığı vuruşla skoru 3-0’a getirdi.

Gunn, Ballet’nin dördüncü golü atmasını önledi; Scott McTominay ise Kieran Tierney’nin ortasında topu kalenin üzerinden gönderdi. Sonradan oyuna giren Zeki Amdouni’nin 89. dakikadaki şutu Luke Graham’e çarparak ağlara gitti ve farklı galibiyeti tamamladı.

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İskoçya play-off şansını kaybetti, Pocognoli üzerindeki baskı arttı

Bu yenilgiyle İskoçya, 18 üzerinden yedi puanla grubu İsviçre ve Slovenya’nın arkasında üçüncü sırada tamamladı. Böylece üst lige yükselme play-off’una kalamadı ve bir sonraki Uluslar Ligi’nde B Ligi’nde mücadele edecek. İskoçya ayrıca gelecek ay yapılacak Euro 2028 elemeleri kurasında daha avantajlı bir seri başı konumunda yer alma fırsatını da kaybetti.

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Steve Clarke’ın yerine geçen Pocognoli için başlangıç zorlu geçti. Belçikalı teknik direktör, takımın başında çıktığı altı maçın yalnızca ikisini kazandı. Bu iki galibiyet de grubun son sırasındaki Kuzey Makedonya’ya karşı geldi.

İskoçya’yı şimdi ne bekliyor?

En azından, bitime beş dakika kala Ferguson’ın yerine oyuna giren Kristi Montgomery ilk millî maçına çıktı.

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Pocognoli, gelecek ayki kura İskoçya’nın Euro 2028 yolunu belirlemeden önce çözüm bulmak zorunda. Robertson ise ülkesinin en çok millî maça çıkan yeni oyuncusu olarak Tottenham’a dönüyor.