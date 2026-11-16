Andy Robertson, İsviçre karşısında 103. millî maçına çıkarak Sir Kenny Dalglish'i geride bıraktı ve İskoçya'nın en çok millî maç oynayan futbolcusu oldu. Ancak Tottenham'ın bek oyuncusu, bu dönüm noktasında kendisinin değil, ülkesinin yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak gördüğü Dalglish'in öne çıkması gerektiğini söyledi. Robertson'a göre Dalglish, farklı bir dönemde oynasaydı ulaşılamayacak bir rekora imza atardı.

Reklam

Robertson, St Gallen'de tarihe geçti

Robertson, pazartesi gecesi İskoçya'nın St Gallen'de İsviçre ile oynadığı son Uluslar Ligi maçına ilk 11'de çıkarak Dalglish'in rekorunu tek başına ele geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu, Liverpool efsanesinin son millî maçına çıkmasından 40 yıl sonra, cuma günü Kuzey Makedonya karşısında 102 maçlık rekoruna ortak olmuştu.

Ancak gece mükemmel başlamadı. Lewis Ferguson'ın 22. dakikada topu kendi ağlarına göndermesinin ardından İsviçre, devre arasına 1-0 önde girdi.

Robertson'ın Dalglish'e yetişmeden önceki mesajı: “Mesele ben değilim”

Cuma günü Dalglish'in rekoruna ortak olmadan önce Robertson, bu anlamlı anın rekorunu yakalamaya çalıştığı Dalglish'e ait olduğunu açıkça belirtmişti . BBC'ye konuşan Robertson, “Mesele ben değilim. Bu gece, ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusuyla ilgili. Benim için o kişi her zaman Kenny olacak” dedi.

Robertson ayrıca Dalglish bugün oynasaydı maç sayısının erişilemeyecek bir düzeye ulaşacağına inanıyor. “Bu rekor çok uzun zamandır ona ait. Bunu hak ediyor. Farklı bir dönemde oynasaydı muhtemelen kimsenin yetişemeyeceği kadar çok maça çıkardı” dedi.

Reklam Reklam

Robertson: Dalglish belki de Britanya'nın gelmiş geçmiş en iyisi

2017'de Hull City'den Liverpool'a katıldıktan sonra Dalglish'i yakından tanıma fırsatı bulan Robertson, övgülerini bir adım ileri taşıyarak ülkesini onun değerini gerektiği gibi bilmeye çağırdı. “Bazen, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum, ülke olarak sahip olduğumuz insanların ne kadar iyi olduğunu fark etmekte pek başarılı değiliz” dedi.

Related Topics

“Benim için o, İskoçya adına oynamış en iyi futbolcu ve belki de Britanya'nın gelmiş geçmiş en iyisi. Onun değerini bilmeliyiz. Ben kesinlikle biliyorum, ailem de biliyor. O her zaman aklımda olacak; kendimle pek ilgilenmiyorum.”

Robertson ve İskoçya'yı şimdi ne bekliyor?

İlk millî maçına 2014'te Polonya karşısında çıkan Robertson, bundan sonra forma giydiği her maçta rekorunu geliştirecek.

Reklam

Önce St Gallen'de ikinci yarıda takımının geri dönüşüne öncülük etmeyi, ardından Tottenham'a dönmeyi umacak. İskoçya ise Sebastien Pocognoli yönetimindeki ilk Uluslar Ligi serüvenini iyi bir sonuçla bitirmek istiyor.