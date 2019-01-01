Andy Cole: Mesut Özil konusu Arsenal'de komedi skecine dönüşüyor

Arsenal ve Manchester United'ın eski golcüsü Andy Cole, Mesut Özil'e sahip çıktı.

İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden Andy Cole, Mesut Özil'in Arsenal'deki durumunu değerlendirirken Türk asıllı Alman futbolcuya sahip çıktı.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Cole, ''Mesut Özil konusu Arsenal'de bir komedi skecine dönüşmeye başladı'' ifadeleriyle Mesut'u savundu.

Mesut Özil'in yeterince süre alamamasından dolayı Unai Emery'yi eleştiren Andy Cole, ''İhtiyacınız olduğunda en iyi futbolcularınızdan yararlanmanız gerekir. Arsene Wenger bunu yapıyordu. Mesut bu takımın en değerli parçalarından biri. Lacazette ile Aubameyang'a 'Mesut'un oynamasını ister misiniz?' diye sorsanız size sabahtan akşama kadar 'evet' derler'' şeklinde konuştu.

2020-21 sezonunun sonuna kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Mesut Özil, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 18 resmi maçta görev yaptı ve 4 gol, 1 asistlik skor performansı ortaya koydu.