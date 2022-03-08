Andriy Voronin: Ukrayna işgali yüzünden Dinamo Moskova'dan ayrılan eski Liverpoollu

Rusya işgali sırasında ülkesi Ukrayna'da yaşanan korkunç sahnelere tepkisini gösteren Andriy Voronin, geçen hafta Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldı.

BILD'e konuşan Voronin hislerini şu sözlerle anlattı:

"Vatanımı bombalayan ülkede çalışamazdım. Putin denen o o**spu çocuğunu durdurun, sığınmacılara yardm edin, kendimizi savunabilmemiz için silah gönderin."

"Ülkemle gurur duyuyorum. Güzel şehirlerimiz ve harika insanlarımız var. Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız. Ama bunun bedeli çok ağır."

"Hayatını kaybedenler... 2022 yılındayız, İkinci Dünya Savaşı'nda değil."

Ailesiyle birlikte Moskova'dan kaçan Voronin, şu anda Almanya'nın Düsseldorf kentinde güvende.

Ukrayna'nın bu yüzyılda yetiştirdiği en önemli futbolculardan olan Voronin, Bundesliga'da bir gol makinesine dönüşmüş, ardından Premier Lig'de nispeten başarısız geçen bir Liverpool macerası yaşamıştı.

Odessa'da doğan Voronin, Borussia Mönchengladbach altyapısına katılmak için genç yaşta Almanya'nın yolunu tuttu.

A takıma kadar yükselen ve Bundesliga'dali ilk profesyonel maçına 1997'de Bayern Münih karşısında çıkan Voronin, Gladbach'ta fazla forma şansı bulamadı ve Mainz'e satıldı.

Kariyeri burada yükselişe geçti. 2002/03'te Bundesliga 2'nin gol kralı olan Voronin ilk kez milli takıma çağrıldı ve Bundesliga'ya transfer oldu.

Köln ve Bayer Leverkusen formaları giyen Voronin, 2006'da tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda çeyrek final gören Ukrayna milli takımının da bir parçasıydı.

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Şubat 2007'de, Leverkusen ile sözleşmesinin bitmesine aylar kala Liverpool ile el sıkıştı ve o yaz Merseyside ekibine imza attı.

Rafa Benitez, Voronin transferi hakkında oldukça heyecanlıydı: "O zeki bir oyuncu, oyun farkındalığı yüksek, bize hücumda bir çok opsiyon sağlayacak."

"Forvet arkasında, ileri uçta ya da kanatlarda oynayabiliyor."

Premier Lig'deki ikinci ve üçüncü maçında Sunderland ve Derby ağlarını sarsan Voronin'in Anfield günleri parlak başlamıştı.

Ancak Ocak ayında yaşadığı bilek sakatlığı, sahip olduğu büyük özgüvene rağmen gelişimini ve performansını sekteye uğrattı.

Almanya'da daha çok penaltı noktası civarında oynayan Voronin, Liverpool'da top almak için sık sık orta sahaya kadar gelmek zorunda kalıyor ve bu takıma fayda sağlamaktan ziyade zarar veriyordu.

Aksan konusunda yaşadığı problemden ötürü dil bariyerine takılan Voronin, İngiltere'ye uyum sağlamakta zorlandı.

Geçen yıl Haziran ayında GOAL'e konuştuğunda şunları söylemişti:

"Scouse aksanını neredeyse hiç anlamıyordum. Zaten İngilizcem iyi değildi. [Jamie] Carragher ve [Steven] Gerrard konuştuğunda İngilizce olarak tekrar söylemelerini istiyordum."

"Liverpool, Beatles gibi tarihi figürlere sahip olsa da bana uyan bir şehir değildi. Babam Beatles grubunun sıkı bir hayranıydı. Ona Liverpool'a imza attığımı söylediğimde ağlamaya başlamıştı."

"İklim ve devre arası olmadan ilerleyen maç ritmi beni olumsuz etkiledi. Sadece seyahat edip maç yapıyorduk, çok yorucuydu."

Getty/GOAL

Bir sonraki sezon Hertha Berlin'e kiralanan Voronin, Ocak 2010'da bonservisiyle Alman ekibine katıldı. Ukraynalı oyuncu Anfield'da geçirdiği iki buçuk yılda sadece 40 maça çıkabildi.

Voronin, Premier Lig'de geçirdiği dönem hakkında pek olumlu konuşmuyor. 2010'da Daily Mail'a verdiği röportajda, "İngiltere futbol kıyım gibi" sözlerini kullanmıştı.

"Eğer bir maç, oyunculardan biri kanlar içinde kalmadan, kafasını bir yere çarpmadan ya da bacağından sakatlanmadan tamamlanırsa taraftarlar kendilerini kandırılmış hissediyor."

"İlk dakikadan son düdüğe kadar çılgın bir tempo var. Stadyumlarda müthiş bir adanmışlık ve muazzam bir atmosfer var."

"Ama çoğu takım son derece basit taktiklerle oynuyor; topu 60 metre ileri dik ve gol atmak için rakip kaleye doğru koş."

Ardından Dinamo Moskova'ya satılan Voronin, futbolculuk kariyerini burada noktaladı ve futbola ve hayata dair bakış açımızı sorgulamamıza neden olan Ukrayna'daki savaşa kadar takımda antrenör olarak kaldı.