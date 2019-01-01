Andriy Shevckenko: Krzysztof Piatek, Milan'daki varisim

Milan'ın efsane golcüsü Andriy Shevchenko, ara transfer döneminde Genoa'dan Milan'a katılan Krzysztof Piatek hakkında açıklamalarda bulundu.

Sport Mediaset' e konuşan Andriy Shevchenko, Polonyalı golcüyle ilgili, "O, inanılmaz bir iç güdüyle gol atıyor. Mükemmel bir golcü gibi oynuyor. Her iki ayağını da kullanabiliyor ve 'ın başarısında büyük pay sahibi" dedi.

Ukraynalı eski golcü, konuşmasının devamında Piatek için "O benim varisim," yorumunda bulunurken, "Piatek, benim Milan'daki varisim, gerçekten muhteşem bir golcü" dedi.

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Piatek, ara transfer döneinde 'dan 35 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuş ve çıktığı 10 karşılaşmada 8 gole imza atmıştı. Polonyalı golcünün şu anda ligde 19 golü bulunuyor.