Andriy Shevchenko yeniden Serie A'ya dönüyor

Serie A'da sezona oldukça kötü başlayan ve maç fazlasıyla düşme hattının bir puan üzerinde yer alan Genoa, teknik direktörlük görevi için bir Serie A efsanesiyle anlaşmaya vardı.

Dokuz maçtır galip gelemeyen İtalyan ekibinin Ukrayna Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Andriy Shevchenko ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (€1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre Davide Ballardini'yi görevden almaya hazırlanan Genoa yönetimi Shevchenko ile 2023 yılına dek sürecek ve bir yıl opsiyon içeren bir sözleşme için anlaşmaya vardı. Ukraynalı teknik direktör yapılan anlaşma doğrultusunda yıllık 1.8 milyon euro ve çeşitli bonuslar kazanacak.

Kulüp takımı çalıştırmadı

Bir dönem Milan formasıyla İtalya'da fırtına gibi esen efsane golcü, kırmızı-siyahlı formayla 127 gole imzasını atmıştı. Milan forması altında bir lig şampiyonluğu yaşayan Shevchenko, 2006-2007 sezonu başında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea'ye transfer olmuş ancak Premier Lig'de istediği başarıyı yakalayamamıştı.

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İlk teknik direktörlük deneyimini Ukrayna Milli Takımı'nın başında yaşayan 45 yaşındaki Shevchenko ülkesini EURO 2020'ye götürmeyi başarmış ancak takımının çeyrek finalde İngiltere'ye 4-0 mağlup olması sonrasında görevinden ayrılma kararı almıştı.

Shevchenko, Genoa'nın başına geçmesi halinde kariyerinde ilk kez bir kulüp takımında teknik direktörlük yapmış olacak.

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