Rusya'nın işgali nedeniyle zor bir dönemden geçen Ukrayna'nın efsane futbol adamı Andriy Shevchenko, yardım çağrısında bulundu. DAZN'a verdiği röportajda savaşın hayatta var olan en kötü şey olduğunun altını çizen Shevchenko, iki ülke arasındaki gerilimin giderek tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi:

"Bence savaş insanın dünyada hayal edebileceği en kötü şey ancak ne için savaştığımızı biliyoruz. Haklarımız, toprağımız ve inandığımız her şey için sonuna kadar savaşacağız.

"Ülkemiz Avrupa'nın bir parçası olabilmek için savaşıyor. Bu yüzden hem Avrupa Birliği hem de diğer ülkeler bizimle beraber. Yine de insani desteğin siyasal destekten daha önemli olduğuna inanıyorum.

"Annem, kardeşim ve arkadaşlarım Ukrayna'da. Böyle bir durumda ülkemden uzak olmak çok zor ama benim şimdiki görevim insanlara yardım için fon bulmak. Rusya tarafından bombalanan hastaneler var. Bu tam anlamıyla bir insanlık dramı.

"Ruslar çok sayıda çocuğu ve sivili öldürdü. Bunu açıklamak imkansız.

"Ukrayna'da şu an yiyecek bir şeyler bulmak zor ve tıbbi ekipman da giderek azalıyor. Her şeye ihtiyacımız var. İnsanlar bu işgali daha fazla konuşmalı ve protesto etmeli.

"Ukrayna'nın daha fazla insanlığa ihtiyacı var. Savaş mümkün olan en kısa sürede sona ermeli. Şu an bir cehennemi yaşıyoruz. Spor dünyasının desteği Ukrayna için çok değerli.

"Son iki yılın tüm dünya için zor olduğunu biliyoruz ama mümkünse Ukrayna büyükelçiliğinin internet sitelerini kontrol edin ve bize yardım edin."

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