Andriy Shevchenko: Milan, eski günlerine geri dönecek

Ukrayna Milli Takımı teknik direktörü Andriy Shevchenko, eski takımı Milan'ın Maldini ve Boban ile birlikte eski günlerine geri döneceğini söyledi.

'ın efsane golcülerinden ve Mill Takımı'nda teknik direktörlük yapan Andriy Shevchenko, eski takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Sheva, idari kadroya dahil edilen efsane futbolcular Paolo Maldini ve Zvonimir Boban’ın Milan'ı zafer dolu günlerine geri götürebileceğini ifade etti.

Kulübün unutulmaz kaptanı Maldini, haziran ayında sportif direktörlüğe getiriliken Boban, futbol sorumlusu oldu.

"Maldini ve Boban, kulüp zihniyetinin değişmeyeceğinin garantisi olacaklar ve iyi iş çıkaracaklar. Paolo, iyi bir teknik direktör olmak için kendini geliştiriyor. Beklentiler büyük. Paolo ve Zvone, Milan'ı ait olduğu yere yeniden taşıyacak."

Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo hakkında da düşüncelerini dile getiren deneyimli isim, "Güçlü fikirleri olan iyi bir adama benziyor. Tıpkı Maldini ve boban gibi. Giampaolo, oyunla harika sonuçlar elde edebilen bir hoca. Hazırlıklı görünüyor. Bence iyi bir tercihti" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 18 maçta 9 gol atarak takımın yıldızı olan Krzysztof Piatek ile ilgili de yorumda bulunan Shevchenko, şunları söyledi:

"Attığı önemli goller, doğallığı, kadroya girme şekli oldukça etkileyiciydi. Üzerindeki formanın hakkını veriyor, sorumluluk alıyor. Bu yalnızca sıradan bir formaya giymeye benzemez. Milan forması, hem güzel bir hikayeye sahiptir hem de taşıması oldukça zordur. Bu durumu, taraftarların kulübe bağlılığıyla anlamak mümkün. Son dönemde eskisi gibi başarılar elde edilmese de antrenmanların başlamasıyla binlerce insanın tesislerde olduğunu gördüm."