Andriy Shevchenko: İçinde bulunduğumuz durum Çernobil felâketine benziyor

Shevchenko, uzun yıllar forma giydiği İtalya'ya koronavirüs salgını karşısında dayanışma mesajları gönderdi.

AC 'ın Ukraynalı eski golcüsü Andriy Shevchenko, Sky Sport Italia' ya verdiği röportajda İtalya'daki durumu, 1986 senesinde ülkesinde yaşanan Çernobil felaketine benzetti.

İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınını takip ettiğini belirten Shevchenko, "İçinde bulunduğumuz zamanın gerçek kahramanı sizlersiniz. Bu durum Çernobil felaketine benziyor" dedi.

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Şu anda Londra'da bulunan 43 yaşındaki Shevchenko, "Ben şehrin dış kısımlarında yaşıyorum ve iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gündür evimde karantinadayım" şeklinde konuştu.

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"Tek çözüm hükümetin kuralına uymak ve evde kalmak," diyen Shevchenko, "İşini yapmakta olan doktorlar ve hemşireler, içinde bulunduğumuz durumun gerçek kahramanlarıdır. Yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

1976 yılında 'nın Dvirkivshchyna kentinde doğan efsane futbolcu, henüz 10 yaşındayken Çernobil patlamasına tanıklık etmişti.

Shevchenko, Çernobil felaketini şu sözlerle anlattı: "Buna benzer bir felaketi 10 yaşındayken yaşamıştım. Tekrar söylüyorum; tek yapmamız gereken aptalca davranışlardan kaçınmaktır. Hiçbirimiz virüse yakalanmadığımızdan emin olamayız. Bu yüzden dışarıya çıkmamalıyız" yorumunu yaptı.