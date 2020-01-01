Andriy Shevchenko: İçinde bulunduğumuz durum Çernobil felâketine benziyor
AC Milan'ın Ukraynalı eski golcüsü Andriy Shevchenko, Sky Sport Italia' ya verdiği röportajda İtalya'daki durumu, 1986 senesinde ülkesinde yaşanan Çernobil felaketine benzetti.
İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınını takip ettiğini belirten Shevchenko, "İçinde bulunduğumuz zamanın gerçek kahramanı sizlersiniz. Bu durum Çernobil felaketine benziyor" dedi.
Şu anda Londra'da bulunan 43 yaşındaki Shevchenko, "Ben şehrin dış kısımlarında yaşıyorum ve iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gündür evimde karantinadayım" şeklinde konuştu.
1976 yılında Ukrayna'nın Dvirkivshchyna kentinde doğan efsane futbolcu, henüz 10 yaşındayken Çernobil patlamasına tanıklık etmişti.
Shevchenko, Çernobil felaketini şu sözlerle anlattı: "Buna benzer bir felaketi 10 yaşındayken yaşamıştım. Tekrar söylüyorum; tek yapmamız gereken aptalca davranışlardan kaçınmaktır. Hiçbirimiz virüse yakalanmadığımızdan emin olamayız. Bu yüzden dışarıya çıkmamalıyız" yorumunu yaptı.