Ukrayna efsanesi Andriy Shevchenko, Tottenham kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'in kariyerine ara vermesine yol açan pozitif doping testiyle ilgili iddialarına sert tepki gösterdi. Şu anda Ukrayna Futbol Federasyonu'nun başında bulunan eski AC Milan ve Chelsea forveti, iddiaları federasyona yönelik “dayanaksız iftira” olarak niteledi.

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Mudryk'in meldonyum cezası tartışma yarattı

Anlaşmazlığın kaynağı, Chelsea'den kiralanan 25 yaşındaki oyuncunun Kasım 2024'ten Temmuz 2026'ya kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan pozitif meldonyum testi . Mudryk başlangıçta dört yıl men cezası alsa da doping kurallarını ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından ceza kaldırıldı.

YouTube'daki Guest of Gordon kanalında konuşan Mudryk, pozitif testinden milli takım organizasyonunu sorumlu tuttu , Ukrayna Futbol Federasyonu'nu (UAF) davanın ayrıntılarını sızdırmak ve dönüşünü geciktirmekle suçladı. Shevchenko'nun kendisine çok az destek verdiğini de öne sürdü. UAF başkanı ise Mudryk'in temsilcilerinin, suçu üstlenecek bir çalışan bulması için federasyona defalarca başvurduğunu iddia etti.

Mudryk suçladı, Shevchenko yanıt verdi

Yaşananlara ilişkin konuşan Mudryk, yasaklı maddenin vücuduna yalnızca Ukrayna'da girmiş olabileceğini savundu. “Ukrayna milli takımındaki ortam, durum,” dedi. “Böyle bir şey hiç yaşanmamalıydı. Sanırım bunu şimdiye kadar kamuoyuna söylemedim ama şimdi söylüyorum. Meldonyum diye bir ilacı hiç duymamıştım. Bu, yalnızca Doğu Avrupa'da bulabileceğiniz bir ilaç. Vücuduma ancak Ukrayna'da girmiş olabilir. İngiltere'de böyle bir ilaç yok.”

Bunun “milli takım kampında gerçekleştiğine işaret ettiğini” ekleyen Mudryk, milli takımı suçlayıp suçlamadığı sorusuna açıkça “Evet, aynen öyle” yanıtını verdi.

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Shevchenko bu iddiaları hızla reddetti. “Mykhailo Mudryk'in suçlamalarına ilişkin görüşümü ifade etmek istiyorum,” dedi. “UAF ve Ukrayna milli takımı hakkında ağır açıklamalar yapıldı. Bu, işini dürüstçe ve profesyonelce yapan insanlarımıza yönelik dayanaksız bir iftiradır.”

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Suçu üstlenecek birini bulmaya yönelik olduğu öne sürülen talebe değinen Shevchenko, resmî incelemelerin federasyonun herhangi bir kusuru olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı. “Böyle bir öneri çalışma ilkelerimize aykırı,” dedi. “Mykhailo'nun temsilcilerinin yönelttiği suçlamalar, çok sayıda soruşturma ve incelemenin ardından doğrulanmadı veya kanıtlarla desteklenmedi. Soruşturma ile WADA ve İngiltere Futbol Federasyonu'yla varılan nihai uzlaşma anlaşması bunu doğruluyor.”

Chelsea'nin sağlık protokolleri ve WADA'nın bulguları

Shevchenko, Mudryk'in Ocak 2023'te Chelsea'ye 88 milyon sterline ulaşabilecek transferinin ardından getirilen sıkı önlemleri de açıkladı. O dönemde kulüp, UAF'ye bir yazı göndererek oyuncuya milli takım görevindeyken hiçbir ilaç verilmemesini istemişti. Shevchenko, “Milli takım personeli bu talebe uydu,” dedi. “Teknik direktör Serhiy Rebrov da Mykhailo'nun kişisel uzmanlarından ikisinin kamplarda onunla çalışmasını kabul etti. Bu kişiler onun günlük düzenini ve toparlanma sürecini takip etti, gündelik işlerinde de ona yardımcı oldu.”

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Federasyon, soruşturma boyunca tam iş birliği yaptığını belirtiyor. Shevchenko ise açıklamasının sonunda kanat oyuncusuna doğrudan bir çağrıda bulundu: “UAF bu davada gerekli tüm incelemeleri yaptı. Mudryk'in temsilcilerine istedikleri bilgileri verdik ve davayla ilgilenen kişilerle iletişimde kaldık.

“Mykhailo'nun sözlerini destekleyen kanıtları varsa bunları sunsun. Böyle bir kanıt yoksa suçlamalarını kamuoyu önünde geri çekmesini ve dürüstlüğünü ve profesyonelliğini sorguladığı kişilerden özür dilemesini bekliyorum.”

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Ültimatom, milli takımla kalıcı bir kopuşa yol açabilir

WADA ve İngiltere Futbol Federasyonu disiplin sürecini tamamlamışken iddialarını kanıtlama yükü artık doğrudan Mudryk'in üzerinde. 25 yaşındaki oyuncu, iddialarını destekleyecek yeni kanıtlar ortaya koymazsa kamuoyu önünde suçlamalarını geri çekmek ile Ukrayna futbolunun yönetimiyle ilişkilerindeki yıpratıcı kopuşu kalıcı hâle getirmek arasında zorlu bir seçimle karşı karşıya kalacak.

Bu tartışma, Temmuz 2026'da cezasının sona ermesinin ardından Tottenham'daki kiralık döneminde yeniden ritim yakalamaya çalışan kanat oyuncusunun üzerinde de istenmeyen bir gölge oluşturuyor.