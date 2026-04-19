Andries Jonker sürpriz bir karar verdi ve yazın ardından Hollanda sahalarına geri dönüyor

Andries Jonker, Hollanda sahalarına geri dönecek. Transfer piyasası muhabiri Mounir Boualin'e göre, Jonker MVV ile görüşüyor.

Jonker ile Limburg kulübü arasındaki görüşmeler şu anda son aşamada. Louis van Gaal'ın eski yardımcısı, Peter van den Berg'in yerine geçecek.

Bu ayın başında, MVV ve Van den Berg'in bu sezonun ardından yollarını ayıracağı belli olmuştu. Sözleşmesi uzatılmadı.

Şimdi kulüp Jonker'i göreve getirecek. Asistanı Kevin Hofland olacak. Hofland, geçtiğimiz kış Helmond Sport'un baş antrenörlüğünden kovulmuştu.

Jonker daha önce Oranje'de Van Gaal'ın yardımcısı, Bayern Münih'te geçici teknik direktör, Wolfsburg'da teknik direktör, Oranje kadın milli takımında teknik direktör ve Telstar'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.




























