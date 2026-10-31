Manchester United orta saha oyuncusu Andrey Santos, temmuz ayında Premier League'deki rakibi Chelsea'den 50 milyon sterline transfer olmasını sağlayan ve yaz aylarında hızla yürütülen görüşmelerin perde arkasını anlattı. Brezilyalı oyuncu, cumartesi günü Stamford Bridge'e dönüşü öncesinde, ailesiyle rutin bir sağlık kontrolü için yaptığı yolculuğun nasıl bir anda kariyerini değiştiren bir telefon görüşmesine dönüştüğünü açıkladı.

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Hızlı görüşmeler yaz transferini kesinleştirdi

Santos, beş yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından 13 Temmuz'da Batı Londra'dan Old Trafford'a transferini tamamladı. Haziran 2031'e kadar sürecek anlaşmayla teknik direktör Michael Carrick'in orta sahayı yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak 48 milyon sterlin bonservis bedeli ve 2 milyon sterlinlik ek ödemeler karşılığında kadroya katılan Brezilyalı oyuncu, Manchester United'ın ilk temasının ardından hızla karar vermek zorunda kaldı. Görüşmelerin başlamasından sonraki 48 saat içinde iki İngiliz kulübü anlaşmaya vardı.

Otoparktaki görüşme transfer sürecini başlattı

Profesyonel kariyerine çocukluğundan beri desteklediği Vasco da Gama'da başlayıp ardından Chelsea'ye katılan orta saha oyuncusu, Chelsea'nin A takımında yer edinmeden önce Nottingham Forest ve Fransa ekibi Strasbourg'da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta üç gol atarak Stamford Bridge'de düzenli forma şansı buldu. Bunun üzerine United, oyuncunun sezon öncesi antrenmanlar için geri dönmesine yalnızca birkaç gün kala harekete geçti.

ESPN Brasil'e verdiği röportajda transfer sürecini anlatan Santos, şunları söyledi: “Her şey çok hızlı gelişti. Çocuklarımı çocuk doktoruna götürüyordum. Menajerim, United'ın benimle bir görüşme yapmak istediğini söyledi ve ne zaman müsait olduğumu sordu. Ben de ‘Hemen şimdi’ dedim.”

“Arabayı durdurdum, onları eşimle birlikte doktorun muayenehanesinde bıraktım, otoparka gittim ve başkanla teknik direktörle bir görüşme yaptım. O görüşmeden iki gün sonra Chelsea'ye dönmem gerekiyordu.”

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Uçuş sırasında gelen haber Londra'ya dönüş planını değiştirdi

Çocuk doktorunun bulunduğu kliniğin otoparkında kişisel şartları görüşen orta saha oyuncusu, Chelsea'deki takım arkadaşlarına yeniden katılacağını düşünerek İngiltere'nin başkentine giden uçağa bindi. Ancak o havadayken iki kulüp arasındaki görüşmeler hızla ilerledi ve daha uçak inmeden seyahat planları değişti.

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Transferine onay verildiğini öğrendiği anı da anlatan Brezilyalı oyuncu, şöyle devam etti: “Uçuşun ortasında menajerim beni arayıp ‘Andrey, her şey değişti, artık oraya gitmene gerek yok. Manchester'a katılmak için çantanı hazırla’ dedi. Çok telaşlıydı ama Tanrı'ya şükür her şey yoluna girdi ve burada olduğum için mutluyum.”

Manchester'a gelişinden bu yana orta saha oyuncusu, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 490 dakika süre alarak dokuz maçta forma giydi. Bunların beşi Premier League'deydi; üç kez ilk 11'de başladı ve üç sarı kart gördü. Henüz gol veya asist kaydedemedi.

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Orta saha oyuncusunu Stamford Bridge'de eski takımıyla buluşma bekliyor

Santos, eski kulübüyle kısa süre içinde yeniden karşılaşmaya hazırlanıyor. Zor günler geçiren Manchester United, bu cumartesi Premier League'in dokuzuncu haftasında Chelsea deplasmanına çıkacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'ın sekiz maçta yalnızca yedi puanla 16. sırada kalması, Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. Santos'un yeni takımının Batı Londra'dan olumlu bir sonuçla ayrılmasına yardımcı olması, sezona ivme kazandırmak açısından büyük önem taşıyor.