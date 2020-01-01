Andres Iniesta: Xavi ile Barcelona'yı çalıştırma fikri kulağa hiç kötü gelmiyor

Barcelona'da uzun yıllar forma giydikten sonra kariyerini Japonya'da sürdüren Iniesta, Xavi ile Barça'ya geri dönebileceğini dile getirdi.

Andres Iniesta, günün birinde Xavi Hernandez ile 'yı çalıştırmaya açık olduğunu belirtti.

Xavi geçtiğimiz hafta Barcelona'da görevden alınan Ernesto Valverde'nin yerine geçme teklifini reddederken ileride bu hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Futbolculuk kariyerine Japon ekip Vissel Kobe'de devam eden Iniesta, Radio Marca'ya yaptığı açıklamada sahalara veda ettikten sonra Barcelona'da Xavi ile çalışmanın harika olabileceğini söyledi:

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"Xavi ile Barcelona'yı çalıştırma fikri kulağa hiç kötü gelmiyor ancak şu an bu mümkün değil. Takım çalıştırmayı istediğimi söylemedim ama zaman geçtikçe bu fikir daha cazip gelmeye başlıyor. Xavi'nin Barça'da görev almasını istiyorum ancak onun ne düşündüğünü ve planladığını bilmiyoruz. Bence o er ya da geç Barça'ya dönecek ama ne zaman bilmiyorum."

35 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Gerard Pique ve Carles Puyol'un ileride Barcelona'da başkanlık ya da yöneticilk yapıp yapmayacağı soruları üzerine, "Hangi pozisyonda olacağını bilmesem de bu oyuncuların bir gün Barça'ya geri dönmeleri gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 9 şampiyonluğunun yanı sıra 4 Şampiyonlar Ligi kazanan Iniesta, İspanya Milli Takımı ile de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşadı.