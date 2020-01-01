Andres Iniesta: Griezmann ve De Jong, Barcelona'yı zafere taşıyacak

Barcelona'nın efsane oyuncusu, Katalan ekibin yeni transferleri Griezmann ve De Jong'a güvendiğini belirtti.

İspanya ekiplerinden , sezona girerken Antoine Griezmann ve Frenkie De Jong gibi önemli isimlerini kadrosuna katmıştı.

Griezmann için 'e 120 milyon euro, De Jong için 'a 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Katalan ekip, bu oyunclardan beklediği katkıyı alamadı.

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Kariyerini Japon ekiplerden Vissel Kobe'de sürdüren Iniesta, Marca 'ya verdiği röportajda kendisiyle sıkça karşılaştırılan De Jong'un hala adaptasyon sürecinde olduğunu söyledi.

Daha fazla takım

Iniesta "Karşılaştırmalar sıkıcıdır. Her zaman söylediğim gibi her şey Barcelona'nın düşündüğü gibi gitmeyebilir. İkisi de çok iyi oyuncular ve Barcelona'nın tek yapması gereken bu oyuncuları hangi rolde oynatacakları konusunda net olmak. De Jong ve Griezmann da takıma alışma sürecindeler. İkisi de fazlasıyla yetenekliler ve mutlaka bu kulüple birlikte kupalar kazanacaklar" ifadelerini kullandı.

Barcelona formasıyla 37'şer maça çıkan iki oyuncudan Griezmann 14 gol - 4 asistlik katkı sağlarken; De Jong 2 gol ve 3 asistlik performas sergiledi.