ÖZEL | Andres D'Alessandro'ya göre Lionel Messi'nin 6 yılı daha var

Andres D'Alessandro'ya göre Arjantinli yıldız Lionel Messi 40 yaşına kadar kariyerini sürdürebilir.

40 yaşında kariyerini hala sürdüren Arjantinli Andres D'Alessandro, Lionel Messi'nin de kendisi gibi 40 yaşını bulabileceğini düşünüyor.

Avrupa'da Wolsfburg, Portsmouth ve Zaragoza gibi ekiplerin formalarını giyen Güney Amerika'da ise River Plate, San Lorenzo ve Internacional gibi devlerde top koşturan D'Alessandro, kariyerini Uruguay ekibi Nacional'de sürdürüyor.

Geçmişte milli takımda da forma giyen Arjantinli oyuncu, Copa America mücadelesi veren eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında Goal'e konuştu.

Andres D'Alessandro ne söyledi?

Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla ilk dönemlerine şahit olan D'Alessandro, Goal'e şu ifadeleri kullandı:

"Leo ile yalnızca kısa bir süre birlikte oynadık. 2005'te Macaristan maçında ilk kez oynadığında birlikteydik.

Gençken onun neler yapabileceğini kestirebiliyordunuz. Bunu antrenmanlarda ya da maçlarda görebilirsiniz. Messi'den bahsederken yeni bir çığır açmıyorum ama yıllardır neler yaptığına şahit olduk.

Lionel Messi ile ilgili en etkileyici şey futbolda bu kadar uzun süre aynı standardı koruması.

Buna uymak çok zor ve o hala bunu başarıyor. Yıllardır aynı seviyede ve bu durum onu daha büyük kılıyor. Artık genç değil ancak yaşında fark yaratmaya devam ediyor. Bu onun nasıl bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Bence 40 yaşına kadar oynayabilir. Dünyanın en iyisi olmak için öncelikle zihinsel olarak herkesten farklı olmalısın ve o bunu gösterdi. Yalnızca oyuncu olarak değil karakter olarak da gösterdi.

Bence isterse başarabilir. Bu oyuncular yoruldukları zaman her şeyi bitirirler.

Yıllar peşimizi bırakmadığı için elbette yaşa bağlı bazı problemler ortaya çıkabilir. Ancak Messi her zaman kazanmak isteyen, bir sonraki rekoru arayan ve kendi kişisel rekorlarını tekrar kırmayı başaran türden bir oyuncu."

D'Alessandro ile Maradona'nın kıyaslanması

D'Alessandro, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona ile kıyaslanması hakkında da şu sözleri söyledi:

"Bunu kim söylediyse gerçekten yanılmış. Maradona eşsiz bir oyuncuydu, onun gibisi asla gelmeyecek. Bunda hiç şüphe yok. Onun hakkında konuşurken hala şimdiki zamanı kullanıyoruz çünkü bazen gittiğine hala inanamıyoruz.

Ne zaman iyi bir oyuncu çıksa onunla karşılaştırılıyordu. Çünkü o Arjantin futbolunun en büyük idolüydü. Şimdi Messi geldi ve o bunu başarabilir. Birçok insan da zaten böyle düşünüyor."

Daha fazlası