Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Andreas Christensen'in Liverpool ile oynadıkları FA Cup finalindeki yokluğuna açıklık getirdi.

Wembley'deki finalde normal süre ve uzatmalar golsüz sona ermiş, penaltı atışlarını kazanan Liverpool kupayı müzesine götürmüştü.

Liverpool maçının kadrosunda yer almayan Christensen, Perşembe günü Leicester, Pazar günü ise Watford karşısında sahada olmayacak.

Tuchel, Christensen hakkında neler söyledi?

"Andreas Christensen, FA Cup finalinin olduğu gün, sabah yanıma gelip benimle konuştu. Oynamaya hazır olmadığını, yedek kulübesinde de yer alamayacağını söyledi. Sebeplerini açıkladı. Bunları gizli tutmayı tercih ediyorum."

"Bu durumu ilk kez yaşamıyoruz, son haftalarda benzer nedenlerle düzenli forma giyemedi."

"Finalden önce Leeds'e karşı iyi bir maç çıkarmıştı, doğru yolda olduğumuzu ve aşama kaydettiğimizi düşünüyorduk. Bir görüşme yaptık ve kararına saygı duyduk. Ona desteğimiz sürüyor, ama yarın oynayabileceğinden şüpheliyim."

Tuchel, gelen sorular üzerine Christensen'in Watford maçında oynama ihtimalinin de düşük olduğunu ekledi.

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Christensen neden oynamak istemedi?

26 yaşındaki savunmacının ismi transfer haberlerinde bir süredir Barcelona'yla anılıyor.

GOAL, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Christensen ile Barcelona'nın ilgilendiğini Mart ayında duyurmuştu. Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Bayern Münih de yer alıyor.

Tuchel transfer dedikodularının Christensen'in yokluğuyla ilgisi olmadığını açıkladı.

"Mesele oynamak istememesi değil, oynayacak durumda olmaması. Arada büyük bir fark var."

"Bunu kabul etmek zorundaydık ve bu şekilde devam edeceğiz. Konuyu kişiselleştirmemek için elimden geleni yapıyorum. Andreas'ın bu tip maçlarda oynamak istediğine inanıyorum."

"Son haftalarda zorlu bir süreçten geçiyor. Fiziksel olarak bir sorunu ya da sakatlığı bulunmamasına rağmen oynayamadığı maçlar oldu. Bu durum sürpriz bir şekilde ortaya çıkmadı. Ama bizim için ideal senaryo olmadığı bir gerçek."

"Onu Leeds maçına en iyi şekilde hazırladığımızı düşünüyorum. O maçta baskının büyüklüğüne rağmen etkileyici bir performans gösterdi. O kilit oyuncularımızdan biri. Liverpool gibi bir takıma karşı finalde tam kadroyla oynamak isterdik, ama bu olmadı."