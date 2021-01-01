Andrea Pirlo: Ronaldo'yu oyundan almamı engelleyen bir sözleşme maddesi yok

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ronaldo'nun Inter ile oynanan İtalya Kupası maçında 77. dakikada oyundan alınması ile ilgili kararını savundu.

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında dün akşam deplasmanda Inter’i 2-1 mağlup eden Juventus’ta teknik direktör Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo’nun oyundan alınması hakkında konuştu.



Biri penaltıdan olmak üzere 2 gol attığı karşılaşmanın 77. dakikasında yerini Alvaro Morata’ya bırakan Portekizli yıldız, oyundan alınırken mutsuz tavırları ile dikkat çekmişti.



Karşılaşma sonrası bu konu hakkında yorumda bulunan Pirlo, bu kararını savundu. İtalyan teknik adam Rai Sport’a verdiği demeçte, “Böyle bir maçta, takıma yardım etmek için oynamak istemeniz normaldir" dedi.

"Bundan daha iyisini yapamazdı"

Ronaldo’nun, takım için temel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Pirlo, “Oyundan çıkamayacağını söyleyen hiçbir sözleşme maddesi yok. Bizim için temel bir oyuncu olduğunu biliyor fakat nefesini geri alabilmek için her zaman zirvede olmalı. Bazı eleştirilerden sonra performansıyla bunu kanıtladı. Bundan daha iyisini yapamazdı” ifadelerini kullandı.



Portekizli yıldızın dinlenmesi gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik direktör, “Ona dinlenmesi gerektiğini söyledim Cumartesi günü önemli bir maçımız var ve üst üste maçlar oynadı. Ara sıra biraz dinlenmek onun için iyi” diye konuştu.