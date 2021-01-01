Andrea Pirlo Juventus'taki ilk sezonunu değerlendirdi ve kendine not verdi

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerinin ilk sezonundan memnun olmadığını itiraf etti.

Maurizio Sarri'nin ayrılığının ardından Juventus, ilginç bir teknik direktör tercihinde bulunmuş ve daha önce bir deneyimi olmayan Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmişti.

Bu karar beklenen başarıların gelmesini sağlayamadı. Pirlo, Juventus'u İtalya Kupası'nda finale taşıdı ama çok büyük bir mucize olmazsa Serie A unvanı on yıl sonra ilk kez ellerinden kaçacak gibi görünüyor.

Andrea Pirlo ne dedi?

Pirlo, Genoa'ya karşı elde edilen 3-1'lik galibiyetin ardından sezonun değerlendirmesini yaptı:

"Tüm teknik direktörler her gün kendilerini kanıtlamak zorundalar. İlk deneyimimde olmama rağmen bu benim için de geçerli."

"Futbol, çocukluğumdan beri hayalimdi. Gelişmek için çok çalışmaya devam edeceğim."

"Şimdiye kadarki performansımıza bakınca kendime bu sezon 10 üzerinden 6 puan verirdim. Daha fazlasını yapmam gerektiğini biliyorum. Belirli sonuçları alamadığınızda, sorumluluğu önce teknik direktör alır."

"Benim futbol fikrim oyuna hükmetmek ve rakibe baskı yapmaktır. Bazı nedenlerden dolayı bunu tam olarak uygulayamadık ama takım hevesli ve üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

Juventus, Pirlo ile ne yaptı?

Juventus bu sezon Serie A'da dört mağlubiyet alırken, şimdiye kadarki 30 maçından sekizini de berabere bitirdi. Bu da 28 puanlık bir kayıp anlamına geliyor.

Bu sonuçlar, siyah-beyazlı takımı eski teknik direktörleri Antonio Conte'nin çalıştırdığı lider Inter'in 12 puan gerisinde bıraktı.

2011-12'den itibaren dokuz sezondur şampiyon olan takımdan bu sezon daha iyi bir performans bekleniyordu.

Aksilikler Serie A ile de sınırlı kalmadı. Cristiano Ronaldo'nun varlığına rağmen Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasına kalamadı. Torino ekibi, ikinci turda nispeten biraz daha zayıf bir rakiple eşleşti ama Portekiz'den Porto'ya iki maç sonunda teslim oldu.

Pirlo'nun adı İtalyan basınında sık sık dedikodulara malzeme oluyor. Genç teknik direktör önümüzdeki sezon Torino'da kalamayabilir. Onun yerine en kuvvetli aday olarak ise Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane gösteriliyor.