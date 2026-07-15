Antonio Conte ya da Roberto Mancini değil, Andrea Pirlo İtalya’nın yeni milli takım teknik direktörü olmak için en önde gelen aday konumunda. Çeşitli büyük İtalyan medya kuruluşları bunu bildiriyor.

Gennaro Gattuso’nun istifasının ardından tamamen başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası elemelerinden bu yana, İtalya Futbol Federasyonu önümüzdeki yıllar için yeni bir milli takım teknik direktörü arıyor. İtalya milli takımını yeniden dünya zirvesine taşıyabilecek birini.

Bu süreçte çeşitli görüşmeler yapıldı ve futbol federasyonu, Pirlo’nun profilinin bu role en uygun olduğu sonucuna vardı. Pirlo, Gli Azzurri’yi 2030 Dünya Kupası’na taşımakla görevlendirilecek.

La Gazzetta dello Sport, “Pirlo, tam da doğru bir kazanan zihniyetine sahip bir oyuncu olması ve hâlâ gerçek mutluluğu arayan bir teknik direktör olması nedeniyle cazip bir isim” diye yazıyor. “İtalya Futbol Federasyonu, onunla birlikte bilinmeyen bir yola girmeye hazır.”

Bu durum, yirmi yıl önce dünya şampiyonluğunun kazanılmasındaki rolüyle yakından ilgilidir; bu başarı, ona İtalya’da sonsuza dek ikonik bir statü kazandırmıştır. Bu, karar verme sürecinde hâlâ büyük bir ağırlık taşıyor.

Bunun yanı sıra, futbol vizyonu da hayal gücünü harekete geçiriyor: karar vericiler, onun şık ve kontrolcü oyun anlayışından etkilenmiş durumda ve onun bu anlayışı teknik direktör olarak milli takıma da aktarabileceğini umuyorlar.

Böylece Pirlo, Conte ve Mancini’yi, hatta Pep Guardiola’yı bile geride bırakacak gibi görünüyor. La Gazzetta, “Conte ve Mancini ekstra güvenceyi temsil ederken, Guardiola daha büyük bir meydan okumayı temsil ediyor; ancak yirmi yıl önceki Dünya Kupası zaferimizin saha mimarı, en önde yer alıyor” diyor.