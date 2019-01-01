Andrea Pirlo, Ajax eşleşmesinde Juventus'a güveniyor

Andrea Pirlo, Juventus'un Real Madrid'in yaptığı hatalardan uzak kalacağını ve Ajax karşısında tur atlayacağını düşünüyor.

, sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi ile 'yu transfer ederek kardosunu güçlendirmişti.

karşısında 2-0 mağlup geldikleri rövanş maçında Ronaldo'nun attığı 3 gol ile turu geçen İtalyan devi, bu hamlesinin meyvelerini almaya başladı bile.

Juventus'un sıradaki rakibi ise 'e büyük şok yaşatarak turu atlayan oldu.

Eski Juventus efsanesi Andrea Pirlo, yaptığı açıklamada siyah beyazlıların Ajax'ı fiziksel üstünlük ile geçeceğini düşünüyor.

La Gazzetta Dello Sport 'a konuşan Pirlo, "Juventus'un hedefi Avrupa. Mentalitelerini bu yönde değiştirdiler" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gelmesine değinen efsane oyuncu, "Ronaldo 33 yaşında hayatını değiştirmeye karar verdi. Bu demek oluyor ki çok büyük bir motivasyonu var ve ortama da çok hızlı ayak uydurdu" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid galibiyetinin bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çeken Pirlo, "Sezon içerisinde bu tarz dönüm noktaları yaşanabilir. Mükemmel bir maç bütün sezonun akışını değiştirebilir. Ajax, Juve için iyi bir kura oldu, Juventus fiziksel olarak çok üstün gelecektir" cümlelerini kullandı.

Son olarak Juventus'un tur şansına değinen efsane İtalyan, "Ajax, Real Madrid'i eledi ama İspanyollar organize bir takım olmaktan uzaktı. Bu Juventus'un başına gelmeyecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Juventus, 10 Nisan tarihinde Ajax deplasmanında Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçına çıkacak.