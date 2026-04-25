André Onana, uzun süreli bir uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya

Çeşitli yabancı basın kaynaklarının haberine göre, André Onana Kamerun Futbol Federasyonu'nun yoğun eleştirilerinin hedefinde. Eski Ajax kalecisi, ciddi suçlamalarda bulundu ve bu durum başkan Samuel Eto’o'yu öfkelendirdi.

Onana ile Kamerun Futbol Federasyonu arasındaki çatışma uzun süredir devam ediyor. Tecrübeli kaleci, 2022 Dünya Kupası öncesinde, takımın oyun tarzı konusunda dönemin milli takım teknik direktörü Rigobert Song ile çatışmıştı.

O dönemde kadrodan çıkarılmış olsa da daha sonra milli takıma geri döndü, ancak geçen yıl Onana sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, oyuncuların milli takımda kazandıkları primleri alamadıklarını açıkladı. Bu durum yeniden büyük bir kargaşaya yol açtı.

"Bize primlerimizi vermiyorlar," dedi öfkeli Onana. "Bu paranın ülkedeki futbol için kullanılacağını söylüyorlar, ancak bunun gerçekte nasıl harcandığı konusunda şüphelerimiz var."

Bu açıklamalar, başkan Eto’o’yu yeniden büyük bir öfkeye sevk etti. Eto’o, Onana’nın bu yılın başlarında Afrika Kupası kadrosuna alınmamasına da katkıda bulunmuştu. Onana, geçtiğimiz milli maç döneminde de Kamerun kadrosunda yer almamıştı.

Çeşitli yabancı medya kuruluşları, Onana'nın açıklamalarının daha da uzayabileceğinden endişe ediyor. Diario AS, Kamerun'daki kaynaklara dayanarak, kalecinin muhtemelen uzun süreli bir cezaya çarptırılabileceğini bildiriyor. Bu karar, Kamerun Futbol Federasyonu'nun bir sonraki genel kurulunda alınacak.

Bu durumda Onana'nın milli takım kariyeri 53 maçla sınırlı kalacak. 30 yaşındaki kaleci şu anda Trabzonspor'da forma giyiyor ve bu sezon Manchester United'dan kiralanmış durumda. Onana daha önce Inter ve Ajax'ta forma giymişti.