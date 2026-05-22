André Onana, Türkiye Kupası finalindeki galibiyetin ardından Trabzonspor ile ilk kupasını kaldırdı

Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandı. Ligde üçüncü sırada bitiren takım, finalde Süper Lig'in dokuzuncu sıradaki ekibini eledi.

Maç, hareketli bir başlangıç yaptı. Daha ilk dakikada sahaya havai fişek atılması nedeniyle maç geçici olarak durduruldu. Maçın yeniden başlamasının ardından Trabzonspor inisiyatifi ele geçirdi ve bu, 17. dakikada açılış golünü getirdi.

Sağ kanattan hızlı bir paslaşmanın ardından Wagner Pina ortayı yaptı. Paul Onuachu iki savunma oyuncusunun arasından sıyrıldı ve akrobatik bir hareketle topu ağlara gönderdi: 1-0.

Konyaspor, ikinci yarıya hızlı başladı. Jackson Muleka'nın ilk şutunu André Onana kurtardı, ancak forvetin ikinci denemesinde kaleci çaresiz kaldı: 1-1.

Konyaspor kan kokusunu aldı ve ikinci yarı başlangıcında hemen tekrar atağa geçti. Tim Jabol-Folcarelli'nin faulü üzerine Süper Lig'in 9 numarası penaltı kazandı. Enis Bardhi penaltıyı direğe sertçe vurdu, ardından top Onana'nın eline geçti.

Kupa finalinin son dakikalarında Trabzonspor bir penaltı kazandı. Onuachu, 11 metreden bu fırsatı gole çevirmeyi başardı. Şanssız kimse kazanamaz: kaleci Bahadır Han Güngördü topun hemen üzerinden atladı ve maçın bitimine on dakika kala skor 2-1 oldu.

Trabzonspor direndi ve Onana, kulüpte ilk kupasını kaldırdı. Trabzonspor, 2020'den bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.