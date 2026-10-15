Trabzonspor, perşembe günü Konferans Ligi'nde etkileyici bir galibiyet aldı. Bordo-mavililer, Finlandiya'nın Tampere kentinde KuPS'u Mohamed Salah'ın golü ve André Onana'nın kurtardığı penaltının da katkısıyla 4-2 yendi. Ancak kaleci, kahraman rolünü üstlenmeden hemen önce yediği ilk golde kötü bir görüntü sergiledi.

Salah, henüz üçüncü dakikada Paul Onuachu'yu tam zamanında savunma arkasına göndererek maça damgasını vurdu. Nijeryalı forvet soğukkanlılığını korudu ve kaleci Johannes Kreidl'ı geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1.

Teknik direktör Thomas Reis'in ekibi, devre arasına girilmek üzereyken bir kez daha gol buldu. Doğru yerde bulunan Salah, sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşta topu üst direğin altına çarptırarak ağlarla buluşturdu: 0-2.

İki takım arasındaki kalite farkı belirgindi. Trabzonspor, ikinci yarıda bu farkı bir golle daha skora yansıttı. Franculino Djú, iki hamlede Kreidl'ı geçerek golü attı.

Trabzonspor için her şey yolunda giderken takım beklenmedik bir gol yedi. Petteri Pennanen'in kaleye yönelen kornerinde öne çıkan Onana, doğrudan köşe vuruşundan gelen "Olimpico" golünü engellemekte geç kaldı.

KuPS'un penaltı kazanmasıyla maçın iyice heyecanlı hâle gelme ihtimali doğdu. Daha önce PEC, De Graafschap ve FC Emmen'de forma giyen Piotr Parzyszek'in penaltısını Onana kurtardı. Parzyszek, dönen topu ise çok kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi.

Uzatma dakikalarında Franculino, gecenin ikinci golünü attı. Son sözü ise Gustav Engvall söyledi. Finlandiya ekibinde forma giyen İsveçli oyuncu, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu Onana'nın koluna çarptırarak ağlara gönderdi: 2-4.



